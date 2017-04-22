Проишествия 

Талибы напали на военную базу в Афганистане — погибло 140 военнослужащих

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Фото: streamline.filmstruck.com

В результате нападении боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) на военную базу в провинции Балх на севере Афганистана погибли по меньшей мере 140 военнослужащих армии этой страны. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица Афганистана.

Данные о 140 жертвах привел чиновник из города Мазари-Шариф, по его словам, также много раненых. При этом другие представители афганского руководства добавили, что данные о количестве жертв не окончательные.

21 апреля переодетые в афганскую военную форму боевики ворвались на территорию армейской базы возле города Мазари-Шариф. Сначала смертник активировал взрывное устройство у ворот, затем экстремисты въехали на территорию части на двух пикапах и открыли огонь по военнослужашим.

Представитель Центрального командования США Джон Томас сообщал о более 50 погибших, отметив, что несколько нападавших были убиты ответным огнем. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Талибан».

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/04/22/taliby-napali-na-voennuyu-bazu-v-afganistane-pogiblo-140-voennosluzhashchih

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