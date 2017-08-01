«Такое кошкам и собакам варил»: Военный ВСУ показал свой ужин (ФОТО)
Украинский военнослужащий, известный под кличкой «Фалькон», опубликовал на своей популярной странице в социальной сети фотографию ужина в воинской части.
«Порохоботы постоянно спрашивают, почему я перестал публиковать фотографии еды. Ну, что же, держите. Сегодняшний ужин. „Масло” не беру», — подписал снимок ВСУшник Falcon, намекая, что эту субстанцию трудно назвать маслом.
Читатели попросили его уточнить, чем именно кормили солдат.
«Ты хоть напиши что это, а то у всех фантазия разная. Лично у меня с едой это никаких ассоциаций не вызывает», — спросила пользователь с именем Брюнеточка.
«Каша и кусочек рыбы. Не знаю, как крупа называется, я такую кошкам и собакам варил», — ответил на вопрос военный, после чего украинские пользователи начали ругать командование ВСУ и критиковать питание в своих вооруженных силах.
На вопрос «съедобно ли это» военнослужащий ответил:
«В основном берут только рыбу. Я тоже не люблю цю кашу, но это все, що дають».
«Як в арміі НАТО», — пошутил один из подписчиков «Фалькона».
«Это что ужин в тюрьме?», — спросил другой пользователь.
«Так иди на Россию служи, там лучше кормят, чего развонялся?», — грубо ответил еще один читатель.
Твит стал очень популярен в украинском сегменте соцсетей, набрав сотни репостов и комментариев.
Об этом случае и ужасном питании уже написал ряд украинских СМИ.
Читайте также: МИД Украины назвал российский закон о гражданстве дискриминационным
По материалам: http://rusvesna.su/news/1501527435
One thought on “«Такое кошкам и собакам варил»: Военный ВСУ показал свой ужин (ФОТО)”
http://www.mundodamonografia.com.br/artigos-publicar-em-ingles-ou-portugues/