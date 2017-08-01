«Такое кошкам и собакам варил»: Военный ВСУ показал свой ужин (ФОТО)

Украинский военнослужащий, известный под кличкой «Фалькон», опубликовал на своей популярной странице в социальной сети фотографию ужина в воинской части.

«Порохоботы постоянно спрашивают, почему я перестал публиковать фотографии еды. Ну, что же, держите. Сегодняшний ужин. „Масло” не беру», — подписал снимок ВСУшник Falcon, намекая, что эту субстанцию трудно назвать маслом.

Читатели попросили его уточнить, чем именно кормили солдат.

«Ты хоть напиши что это, а то у всех фантазия разная. Лично у меня с едой это никаких ассоциаций не вызывает», — спросила пользователь с именем Брюнеточка.

«Каша и кусочек рыбы. Не знаю, как крупа называется, я такую кошкам и собакам варил», — ответил на вопрос военный, после чего украинские пользователи начали ругать командование ВСУ и критиковать питание в своих вооруженных силах.

На вопрос «съедобно ли это» военнослужащий ответил:

«В основном берут только рыбу. Я тоже не люблю цю кашу, но это все, що дають».

«Як в арміі НАТО», — пошутил ​один из подписчиков «Фалькона».

«Это что ужин в тюрьме?», —​ спросил другой пользователь.

«Так иди на Россию служи, там лучше кормят, чего развонялся?», — грубо ответил еще один читатель.

Твит стал очень популярен в украинском сегменте соцсетей, набрав сотни репостов и комментариев.

Об этом случае и ужасном питании уже написал ряд украинских СМИ.

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