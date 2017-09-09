«Такие вещи мы прощать не будем»: в Госдуме прокомментировали снос мавзолея Красной армии в Польше

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с RT прокомментировал снос мавзолея на братской могиле солдат Красной армии в Польше. По его словам, рано или поздно Польша будет наказана за неуважение к истории.

«Это очередная провокация поляков. Наверное, нет ни совести, ни разума у людей, которые творят такие вещи. Те, у кого отсутствует память о прошлом, будут лишены будущего. Я думаю, что со всех сторон поляки как нация за такие вещи будут наказаны», — сказал он.

Чепа также добавил, что подобные действия нельзя ни оправдать, ни простить.

«Такие вещи мы прощать не будем. Более 600 тыс. наших граждан полегли за свободу Польши. И сегодня поляки под всяческими предлогами просто издеваются над памятью наших соотечественников, отдавших жизнь за свободу Польши», — подчеркнул депутат.

Ранее в МИД России назвали кощунственным актом снос мавзолея Красной армии в Польше.

Читайте также: Как Путин «нагнул» Порошенко