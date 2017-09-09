Так вот оно – лицо врага!

«Просто Россия должна исчезнуть с лица земли!» — Англия клянётся и впредь гадить России во всём и всегда.









«Англичанка гадит» — расхожее выражение, обозначающее преимущественно неявные действия (дипломатические, экономические, шпионские, пропагандистские) Великобритании против России (Советского Союза, Российской Империи, Российской Федерации).

-«Английские феодалы не успокоятся. Они сумасшедшие. […] Англичанин — это сирота-педераст, вышедший из приюта мстить миру. Его забрали от родителей, поместили в казарму. В казарме изнасиловали, дали тумбочку. Он в тумбочку яблоко положил домашнее, маечку. Сосед яблоко у новичка съел, майку засунул в ночной горшок. Такой вырастет — будет мстить». Дмитрий Галковский, Девятнадцатый век. Святочный рассказ № 13





-«Добрая старая Англия… Да поразит тебя сифилис, старая сука!» — английский прозаик Ричард Олдингтон.

-«Вечный наш противник – это Англия, которая гадила нам всегда и будет делать это дальше» (Англия гадила всегда)

-«Нельзя, mon cher, нельзя, Чтоб, как салопница-мещанка, Твердили мы весь век, Что гадит англичанка», — Н. Ветцель, 1902

Считалось, что выражение «англичанка гадит» принадлежит Николаю Вентцелю. но это не совсем так. Точно неизвестно. кто автор этой фразы. Под «Англичанкой» при всём при этом понималась не просто Англия как страна, но и персонально королева Виктория, правившая 63 с половиной года.

Та самая «англичанка» — королева Виктория, женитьбе на которой наследника Николая I цесаревича Александра Николаевича воспрепятствовал Император Всероссийский.

Вот ещё мнение пользователя Интернета (Агафья 57.3K):

«Противостояние английского королевского двора и России имеет многовековую историю.«Англичанка гадит», это ёмко сформулированное выражение в русском языке, отражающее суть внешнеполитической деятельности Великобритании по отношению к России, да и к прочим государствам. Бывшая в недавнем прошлом мировой колониальной империей, Великобритания не гнушалась любыми методами для получения материальной выгоды для себя. Одни опиумные войны в Китае вспомнить или в Индии колониальные войны.

Лицемерные англичане выставляют себя образцом непорочности и чистоты и даже сами себе в этом верят.Хотя именно на их совести первые в мире южноафриканские концентрационные лагеря и работорговля.

Так что откуда это выражение взялось, сомнений не возникает. А вот оформилось в таком виде оно, это уж точно 19 век. Тогда царствовала в Англии королева Виктория, вот поэтому и англичанка, а не англичанин.Вроде бы ещё у Некрасова было: «А народ глядит да судит — англичанка гадит.»

Так было раньше и сегодня, а как будет в будущем? Да также, как и раньше. Сегодняшнее время такое, когда сбрасывают маски враги России и перестают скрывать свои устремления. МИД Британии объявило Россию «врагом навсегда».

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон объявил, о том, что Британия продолжит поддерживать всех «противостоящих России. Это означает, что восточноевропейские лимитрофы, вовсе не потенциальные жертвы предполагаемой агрессии России, а страны ей «противостоящие», субъекты «Большой игры», выступающие в ней в качестве противников нашей страны.

Кроме того, поддержку Британии получат те страны, которые являются «противником России». Из этого следует, что внешняя политика Великобритании строится по принципу «враг моего врага – мой друг», а наша страна обозначается именно как враг, причем не ситуационный, а исторический, долгосрочный, враг навсегда и во всем.





Министр её Величества откровенно обозначил стержневую программу Британии минимум за последние 200 лет, – всегда действовать против России и поддерживать всех ее противников. И надо признать твердость и последовательность британцев, которые не отступали ни на дюйм от реализации этой программы, даже в те короткие исторические периоды, когда они были формально нашими союзниками.

В годы Первой мировой войны русские сражались с общим врагом, в том числе и на Западном фронте, спасая от разгрома англо-французские войска. Тогда же британские разведка и дипломатическая служба готовили свержение правящей династии в России, и революцию, которая должна была положить конец существованию нашей страны.

Во время Второй мировой войны Британия понуждала польские бандформирования «Армии Крайовой» наносить удары по тылам наших войск, наступающих на Германию. И когда еще шли бои на Одерском плацдарме, британцы по распоряжению Черчилля начали формировать из пленных гитлеровцев подразделения, которые намеревались использовать против союзных Британии советских войск.

Правящая элита Великобритании всегда рассматривала нашу страну как своего врага, подлежащего уничтожению, вне зависимости от того, кто правил Россией и какой идеологии она придерживалась. Российская империя, Советский Союз, демократическая Российская Федерация.





И дело вовсе не в «зловредном Путине», противостоящем Западу в его намерении скушать Россию, а в том, что Россия раз и навсегда должна прекратить своё существование. А так называемая российская «пятая колонна», — западники и либералы,- это вовсе не улучшатели–идеалисты и оппозиция Путину, а самые настоящие национальные изменники, перешедшие на сторону извечного врага России. И с ними следует поступать так, как это делал Сталин.

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8.09.2017

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108412/20191/-