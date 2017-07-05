Так потому и нет стратегии, потому и агрессивная архаизация

Читать наших публичных экономистов, их споры и рассуждения о политике, о власти и забавно, и скучно. Независимо от лагеря принадлежности.

Практически все они получали высшее образование в СССР.

И…

Конечно удивляет, как люди поколения, воспитанные ещё в советской системе, полностью потеряли культуру политэкономического мышления, анализа, какую буквально навязывали в то время.

Экономисты мыслят, делают выводы математической логикой, то есть схоластически. То есть на уровне до конца 18 века. Они полностью исключают представления о влиянии на экономическое развитие социального, культурного уровня развития конкретного этногосударственного общества. Они не понимают смысла ключевого закона политэкономии, закона Маркса — закона о соответствии производительных сил и производственных отношений.

Согласно этому закону кризис несоответствия производительных сил и производственных отношений сначала приводит к экономическому кризису, затем к системному общегосударственному, который преодолевается только социальной политической революцией. И она, социальная революция, коренным образом усложняет социальное взаимодействие людей, их производственное взаимодействие. В наших обстоятельствах, по сути, уничтожит режим, элиту и чиновно-полицейский олигархат.

Конечно, тут нельзя не отметить, Ельцин, его экономическое окружение боялись, не понимали и ненавидели политэкономию.

В начале нулевых декан факультета университета госуправления объяснил мне, в РФ нельзя преподавать политэкономию, так как её в 1996 году запретил Ельцин.

И после этого мы удивляемся, почему у нас нет стратегии, а лишь тактическое выживание. Так ведь потому.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110071/19355/-