Так кого предал Лукашенко – Россию или ее олигархат?

С Батькой Лукашенко не всё так просто. Наши медийные калибры уже вовсю давят на версию «предательства» «выжившего из ума колхозника» и так далее. В Кремле подсчитали, сколько нам стоило субсидирование братской экономики – получается много миллиардов.

Всё так, да не так.

С мелко-буржуазной точки зрения, конечно, это выглядит как дойка России в обмен на лояльность сателлита. Однако если всмотреться в суть, на деле происходит несколько иное: поглощение экономики более слабой страны капиталом более сильной.

Наши все сейчас дружно оплевывают взбрыкнувшегося вроде как на ровном месте Батьку за его экономический и политический «сепаратизм», отстаивая «интересы России». Но чьи это на самом деле интересы? Сдаётся, «колхозник» гораздо глубже смотрит в суть дела. С каких это пор интерес олигархата стал «интересом России»?

Понятно, что в современных условиях у Батьки шансов на победу нет – во всяком случае пока не изменилась ситуация в России. Рано или поздно Москва попытается скупить в Белоруссии всё, что представляет интерес. Белорусы могут нам на прощание нагадить, сделав у себя Майдан и демонстративно продавшись ляхам: «не доставайся же ты никому!» Но оттого ли, что так ненавидят русских? Или, может быть, оттого что не хотят участвовать в устроении порочного капитализма российского розлива?

И если уж сдаваться капитализму – то более развитому, богатому и определённому западному. Разве тогда это не будет более рациональным выбором?

Вопросы, вопросы… Но не спешите мешать братский (пока ещё) народ с дерьмом. Читайте лучше Ленина: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов».

Максим Слепов

По материалам: http://publizist.ru/blogs/4796/17040/-