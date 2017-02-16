Так что спасет Россию – приватизация или национализация?

Стали притчей во языцех слова Бжезинского, сказанные в 2011 году на встрече с российскими учеными: «Я не вижу ни одного случая, в котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока в американских банках лежит $500 млрд., принадлежащих российской элите. Вы ещё разберитесь, чья это элита – ваша или уже наша. Эта элита никак не связывает свою судьбу с судьбой России. У них деньги уже там, дети уже там…»

Думается, что к 2017 году сумма, указанная Бжезинским, по крайней мере удвоилась, а вероятно, приняла еще большие размеры. Вывоз капитала из России за эти годы согласно некоторым источникам составил более $500 млрд.

А вот яркие подтверждения сказанному американским политиком: «В Совете Федерации РФ выступили против запрета детям российских чиновников получать образование за границей. Заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Чернышев отметил: «Эта инициатива не имеет пользы, а главное, не скажется положительно на развитии экономики страны, на привитии того лучшего мирового опыта, который сегодня есть, в котором мы нуждаемся»», – сообщили новостные ленты.

Давно уже не секрет, что любой российский молодой человек, проходящий обучение за рубежом, может стать объектом вербовки со стороны западных спецслужб, которые занимаются подготовкой агентов влияния. Не секрет, что таких уже немало в России на достаточно высоких должностях в самых различных сферах…

И Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал отклонить законопроект, запрещающий чиновникам иметь недвижимое имущество за границей. Автор этой законопроекта, депутат от КПРФ Валерий Рашкин, предлагал ввести такой же запрет для супругов и несовершеннолетних детей чиновников.

Первый зампредседателя комитета Эрнест Валеев счел, что запрет иметь имущество за рубежом касается нарушения неприкосновенности права собственности, обеспеченного Конституцией РФ, – сообщила «Российская газета».

А что говорит нам Слово Божие?

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе… Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше… Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне» (Матф. 6, 19-21, 24).

Как могут люди, ищущие земных сокровищ и обратившие сердца свои к Западу, служить Отечеству? Люди, у которых не только недвижимость, но и дети находятся в заложниках у геополитических противников России. Национальных интересов для таких людей не существует!

А частные интересы так называемой российской элиты давно лежат далеко за пределами нашей страны. Большому числу политиков, чиновников, бизнесменов и сановных деятелей культуры принадлежат виллы и квартиры в престижных местах США и Европы, их счета находятся в иностранных банках. По заключению профессора В.Ю. Катасонова, в оффшоры выведено 90% активов крупного и среднего бизнеса.

На Западе эти люди никому не нужны, счета их в любой момент могут быть арестованы, но мамона настолько придавила их к земле, что они давно потеряли чувство реальности и по команде погонщика бегут как лошади с зашоренными глазами. Про совесть здесь говорить уже не приходится.

Российские граждане должны хранить деньги в своей стране. Для чего нужны оффшоры? Видимо для того, чтобы люди, живущие только ради себя и своих интересов, могли вывести деньги, добытые нечестным путем.

Двадцать пять лет страна существует за счет нажитого в советские годы. Что мы сегодня производим кроме вооружений? Где генеральный план развития отечественной промышленности и сельского хозяйства? Что умеют создавать «отцы приватизации»?

Одно за другим уничтожаются уникальные предприятия, НИИ и КБ всероссийского и мирового значения. На зданиях появляются вывески «SALE», «Сдается в аренду под офисы и банки»…

Почему дыры в бюджете нужно покрывать за счет распродажи национального достояния, принадлежащего всему народу? Да еще за смехотворные суммы, за бесценок! Понятно, что бюджет это не спасет. А ведь настанет момент, когда приватизировать будет уже нечего.

Что же будут продавать горе-экономисты завтра, когда не будет денег на те же пенсии и зарплаты? Или убегут на Запад? Только с распростертыми объятьями их там принимать не будут…

В условиях гибридной войны Запада против России нам нужен совершенно иной экономический курс. Об этом ярко говорит профессор Катасонов:

«В 2012 г. решение приватизировать ключевые сырьевые активы и выйти из крупных компаний было ошибочным. Но с тех пор геополитическая ситуация изменилась кардинальным образом. Россия стала для Запада главным противником, сейчас против нас ведется война экономическая и готовится настоящая «горячая» война. Поэтому сегодня становится актуальной задача мобилизации экономики, она предполагает усиление государства. А те, кто говорят, что надо немедленно проводить приватизацию – враги России. Это вещь очевидная, и меня удивляет, что у чиновников хватает наглости и смелости говорить об этом открыто.

«Росавтодор», «Ростехнологии», «Росатом» – это еще и элементы нашего военно-стратегического потенциала. Может, мы сразу ракеты с ядерными боеголовками продадим? Разве во время войны продают противнику оружие? Ведь сейчас речь идет о том, что активы будут скуплены за копейки именно западными компаниями. Эта ситуация странная, если не сказать чудовищная. Именно в тот момент, когда акции ничего не стоят, мы решили продать эти стратегические ресурсы противнику.

«Приватизация», «бюджетные доходы», «эффективность» – это язык предателей, а не страны и народа, который чувствует себя суверенным. Мы должны говорить о том, что Россия – независимое государство, которое пребывает в противостоянии с Западом. Но уже сейчас целый ряд частных компаний находится под контролем наших геополитических противников.

Поэтому требуется обратный процесс – национализация. Если же сегодня происходит приватизация, значит, мы сдаем свои позиции без боя».

Итогом 25-летнего «демократического» правления в России и экономических реформ является изъятие у государства и общества предприятий, земли и природных ресурсов для передачи их в руки российских олигархов и транснациональных корпораций. Чего только стоили бандитская приватизация, когда значительная часть ресурсов страны была продана за фантастически мизерную цену в 9,7 миллиардов долларов, и преступный дефолт 1998 года!

Несмотря на то, что, согласно Конституции РФ, носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, государственное имущество в России полностью вышло из-под контроля общества.

Кому выгодна массовая приватизация государственных активов, причем самых доходных? Этот процесс в России уже стал синонимом фактического уничтожения отечественной экономики.

Сейчас много говорится об успехах нашей страны на внешнеполитической арене, но без крепкого тыла невозможно бороться на передовой. Это должно быть ясно каждому. Сегодня России как никогда необходимы национально ориентированное правительство и мобилизационная экономика.

Нужны преданные Отечеству патриоты, а не чиновники, преклоняющиеся перед Западом, а тем более связанные с ним личными материальными интересами.

Неужели уроки страшных 90-х, лозунгом которых была эта убийственная приватизация, так и не научили нас ничему?

Валерий Филимонов

По материалам: http://publizist.ru/blogs/108984/17219/-