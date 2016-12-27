«Тайны следствия-16. Смерть поэта» от 27.12.16: 1 часть на «России-1» стала доступна для просмотра онлайн

«Тайны следствия-16. Смерть поэта» от 27.12.16, смотреть онлайн 1 серию. Произошло очередное убийство в Петербурге и следственная группа во главе с Машей выезжает на очередное преступление. Совершено убийство и жертвой преступника стал Павел Афанасьев, который в последнее время нигде не работал. В общении с оперативниками мать убитого рассказывает, что за счёт своей девушки главным образом жил её сын. Молодой человек, по словам женщины, вел богемный образ жизни и много малознакомых людей часто появлялось у него в жилище.

После убийства женщина не обнаружила в квартире ценные вещи, а также ноутбук. Позднее в разговоре с соседкой оперативники узнают о том, что незадолго до совершенного преступления кто-то активно рвался в квартиру Павла. После этого оперативники стали отрабатывать версию, что с человеком, который лишил жизни Павла, парень познакомился в баре.

«Тайны следствия-16. Смерть поэта» от 27.12.16, смотреть онлайн 1 серию. Через некоторое время становится известно о том, что Юрия Терехова, которого подозревали в убийстве Ветрова, застрелили под Москвой. Со Светлаковым, адвокатом, который представляет интересы Луганского в суде, решает связаться Лиза, которая приходится Терехову приёмной дочерью.

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По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7962-tayny-sledstviya-16-smert-poeta-ot-271216-1-chast-na-rossii-1-stala-dostupna-dlya-prosmotra-onlayn.html