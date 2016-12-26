«Тайны следствия-16. Личные интересы» от 26.12.16: 2 часть на «России-1» стала доступна для просмотра онлайн

«Тайны следствия-16. Личные интересы» от 26.12.16, смотреть онлайн 2 серию. Резо в ходе допроса рассказывает о том, что на самом деле на квартире у Ольги он оказался на час раньше. Однако он сначала зашел в соседний дом. Там, по словам мужчины, проживает Михаил Сотников. Владелец ресторана поясняет, что он ему приходится внебрачным сыном. Оперативники выясняют, что он находится в розыске. Там он снимает квартиру. После таких слов к Маше приходит понимание, что для того чтобы спасти своего супруга, необходимо разыскать Ветрова, который, как она считает, является заказчиком убийства. Для этого придется поднять старые связи.

Машу не решается нагружать такой серьезной работой Ковин, поэтому отправляет её в отпуск. В это же время Колонкова занимается еще одним делом. Парень Алины Прутов покончил жизнь самоубийством. Позднее девушка рассказала, что он признался, что пошел на убийство матери. После этого у неё началась истерика, а ее возлюбленный, не выдержав мук совести, выпрыгнул из окна. Оперативники, выслушав Алину, не верят её словам, особенно после того, как в руке трупа ими была обнаружена сережка девушки.

«Тайны следствия-16. Личные интересы» от 26.12.16, смотреть онлайн 2 серию. На произошедшее несколько лет назад убийство адвоката Минаева пытается пролить свет Маша. Оно имеет отношения к делам Ветрова. Подняв архивные дела, Маше становится известно, что одним и тем же человеком является Назарчук, проходящий по делу о рейдерском захвате, а также Орловский, который стоит во главе тендерного комитета.

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По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7954-tayny-sledstviya-16-lichnye-interesy-ot-261216-2-chast-na-rossii-1-stala-dostupna-dlya-prosmotra-onlayn.html