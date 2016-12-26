«Тайны следствия-16. Личные интересы» от 26.12.16: 1 часть на «России-1» стала доступна для просмотра онлайн

«Тайны следствия-16. Личные интересы» от 26.12.16, смотреть онлайн 1 серию. Труп своей мамы в квартире обнаруживает её дочь Алина Сивцева и ее друг Владимир Прутов. Осмотрев тело, оперативники делают вывод о том, что при помощи ножа кто-то зверски расправился с женщиной. Позднее оперативники общаются с Алиной, от которой они узнают о том, что её мать должна была встретиться с Резо, который является её женихом и владеет рестораном.

Опросив соседей, оперативники узнают, что три часа назад из квартиры Сивцевой мужчина быстро выбежал. Помимо этого в телефоне убитой оперативники обнаружили странное сообщение с угрозой со стороны хозяин заведения общепита. После вскрывшихся фактов в причастности к убийству оперативники стали подозревать Резо и занялись его поиском. В это же время эксперт сообщает о том, что Ольга вынашивала ребенка.

«Тайны следствия-16. Личные интересы» от 26.12.16, смотреть онлайн 1 серию. Позднее оперативникам удается поговорить с Резо и он рассказывает о том, что про беременность своей избранницы он знал, но про свадьбу разговора не было, поскольку со своей супругой разводиться он не планировал

Луганскому звонит Маша. Но на другом конце провода главной героине телефильма отвечает Мурашов. Он сообщает Маше, что Луганский помещен под арест, поскольку его подозревают в причастности к убийству.

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По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7953-tayny-sledstviya-16-lichnye-interesy-ot-261216-1-chast-na-rossii-1-stala-dostupna-dlya-prosmotra-onlayn.html