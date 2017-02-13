Тайны блокады Крыма: Корчинский и Кива наехали на Ислямова

Экс-глава управления МВД Украины в Херсонской области Илья Кива совместно с экс-лидером УНА-УНСО (орг. запрещена в РФ, – ред.) боевиком Дмитрием Корчинским записали специальное видео с жестким «наездом» на меджлисовцев – участников блокады Крыма, а также ночного противостояния с ВСУ в Херсонской области.

Авторы ролика признают, что т.н. блокада Крыма осуществлялась по приказу Киева силами МВД, а крымские татары были лишь ширмой для незаконных действий против полуострова.

Кива и Корчинский обвиняют меджлисовцев в терроре местных жителей Херсонской области, где т.н. «аскеры» занимаются рэкетом и грабежами – после легализации батальона процесс станет законным.

«На тот момент уже было два года активных боевых действий. Человек приехал к нам из Москвы, напялив на себя крымско-татарское одеяло и рассказывал о патриотизме. Там попахивало коммерцией. Присутствие еще кого-либо мешало чистому заработку денег. Поэтому произошел ряд конфликтов», — вспомнил Кива.

По его словам, на фронте в Донбассе он видел только единицы воюющих представителей меджлиса.

«Почему это подразделение сидит на удобных участках границы – там, где идет трафик, где идет товарообмен?» — возмутился Кива.

Корчинский выступает категорически против создания крымско-татарского батальона, предлагая меджлисовцам вливаться в ряды уже существующих украинских.

«Почему мы разделяем сепаратистов на хороших и плохих? Все плохие. Что московские, что крымско-татарские – все плохие. У нас могут быть только украинские районы, только украинские флаги, только украинские батальоны», — уточнил боевик.

Корчинский также признал, что блокада Крыма оказалась полностью провалена – в сезон 2016 года на полуостров въехало на 30% больше жителей Украины, нежели ранее.

«Мы думали сначала, что они будут отпугивать всех этих идиотов, которые поддерживают своими курортными деньгами экономику оккупанта. Так они никого не отпугивают! На тридцать процентов!» — возмутился он.

«Сейчас в батальоне около 80 человек. То есть, они со всей большой крымско-татарской семьи нашли возможность выделить только 80 человек, которые якобы готовы защищать или отвоевывать территорию», — добавил Кива.

«Тот инцидент, который произошел. То количество оружия, которое выявлено – с какой целью оно там находилось? Запугивание местных бизнесменов и фермеров – что было и есть?» — продолжил бывший сотрудник МВД.

По его мнению, меджлисовцы должны быть привлечены к уголовной ответственности по статье «незаконное хранение оружия».

«В прошлом году они уже разошлись до такой степени, что могли бросаться с оружием на работников правоохранительной системы. До того момента, пока боец батальона «Херсон» не прострелил одному из нападавших ноги. Они, конечно, с этого момента немного попритихли. Поверьте мне, ислямовское бандформирование, которое пытаются выставить как героических революционеров, — это выдается желаемое за действительное. На самом деле, это бандформирование, которое уже 2 года занимается рэкетом в Херсонской области. Я отвечаю за каждое свое слово… Если они обнаглеют – будем, как и в прошлом году, простреливать им ноги», — сказал Кива.

Корчинский считает, что бесчинства меджлисовцев дадут повод России для ввода войск в Херсонскую область.

«Есть вооруженное бандформирование Ислямова. Терроризирует местных жителей. Херсонцам украинская власть ничем не помогает. Они взывают к Путину. Путин говорит: смотрите, failed state – не может защитить людей в Херсонской области от озверелых банд. Давайте подумаем, чтобы совместно с ОБСЕ Москва защитит жителей Херсонской области», — поделился опасениями экс-лидер УНА-УНСО.

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Метки по теме: батальон «Аскер»; Блокада Крыма; боевики Ислямова; Дмитрий Корчинский; Украина

По материалам: https://news-front.info/2017/02/13/tajny-blokady-kryma-korchinskij-i-kiva-naexali-na-islyamova/