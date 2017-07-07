Сюрприз с турбинами и чиновникопад: Крым за неделю

На уходящей неделе властная элита Крыма самоочищалась, а российские энергетики преподнесли на полуострове неприятный сюрприз киевским пропагандистам.

Центральной новостью Крыма, вызвавшей серьезный резонанс даже за пределами России, стала поставка в Крым турбин для строящихся на полуострове теплоэлектростанций (весной в прессе появилась информация о том, что строительство ТЭС фактически заблокировано, так как российская сторона не может из-за санкций пробрести для них необходимое оборудование). О поставке изначально сообщило агентство Reuters. Новость моментально подхватили украинские и крымские СМИ. В Киеве не скрывали своего возмущения произошедшим и угрожали компании Siemens, названной в СМИ производителем турбин, серьезными разбирательствами. Впрочем, все указывает на то, что предъявить претензии немцам будет достаточно проблематично.

Российский «Технопромэкспорт» распространил в прессе следующее заявление: «В текущих обстоятельствах „Технопромэкспорт“ было вынуждено приобрести четыре комплекта газотурбинных установок со вторичного рынка. С целью их приведения к условиям и требованиям проекта, которые закладывались изначально, была проведена модернизация данных установок силами специализированных российских заводов и инжиниринговых компаний, обладающих современным оборудованием и квалифицированными специалистами».

«Примечания», со ссылкой на российских экспертов, заявили о своего рода неофициальной сделке — российские покупатели «прикинулись», что покупают турбины на Тамань, а немецкие продавцы — что не понимают, где техника будет установлена на самом деле. Единственным утешением для украинской стороны может служить распространенное «Радио „Свобода“» заявление Siemens о том, что концерн не будет обслуживать находящиеся в Крыму турбины.

После запуска двух строящихся ТЭС в Тавриде, с учетом мощностей «энергомоста», не только исчезнет дефицит электроэнергии, но и возникнет ее некоторый избыток.

Впрочем, не всех иностранцев пугают крымские санкции. Глава Республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook, комментируя переговоры с депутатом партии «Лига Севера» Стефано Вальдегамбери, побывавшим в Крыму с деловым визитом, написал:

«Господин Стефано приехал в этот раз с экономическим проектом по возрождению культивирования в нашем регионе оливковых культур и производства оливкового масла. Этот проект имеет не только экономическое и политическое, но и символическое значение. Оливковая ветвь с древнейших времен считается символом мира и надежды, символом дружбы и победы. Рады приветствовать наших итальянских друзей и готовы предоставить возможности Республики Крым в распоряжение».

Второй по обсуждаемости новостью в Крыму стал массовый исход со своих должностей высокопоставленных республиканских чиновников. Как сообщили «Новости Крыма», в четверг, 6 июля стало известно об увольнении с занимаемых должностей вице-премьера РК Бориса Зимина, министра курортов и туризма РК Сергея Стрельбицкого и мэра Ялты Андрея Ростенко (последнему Сергей Аксенов лично предложил уволиться по собственному желанию). Также в СМИ прошла информация об увольнении ряда чиновников рангом пониже. Уже в пятницу, 7 июля стало известно, что вице-премьером Крыма станет экс-мэр Судака Владимир Серов, а министром курортов и туризма — бывший руководитель регионального подразделения МИА «Россия Сегодня» Вадим Волченко. Основными кандидатами на должность мэра Ялты, по информации «НК», являются бывший министра труда и социальной политики украинского Крыма Игорь Дышлевий и бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын.

Смена руководителей крымских органов власти вызвала волну злорадства в украинских СМИ. Так, издание «Обозреватель» предположило, что произошедшее связано с «провалом» курортного сезона. А газета «Сегодня» заявила, что смена власти «не спасет сезон в Крыму». Впрочем, как мы уже сообщали ранее, по данным «НК», спад турпотока в начале сезона составил около 3,8% и вряд ли окажется критичным для крымской экономики.

В украинских СМИ на уходящей неделе также активно обсуждалась идея Петра Порошенко о внесении изменений в конституцию Украины, предполагающих «лишение» Крыма статуса «украинской автономии» и трансформации его в «национальное территориальной образование крымских татар». Украинские эксперты (в частности, экс-крымчанин и активист майдана Юрий Смелянский) требовали в средствах массовой информации и блогосфере «общественного обсуждения» на Украине предлагаемых Порошенко изменений. Мнение жителей Крыма, высказанное еще в 2014 году, вполне ожидаемо ни власть, ни экспертов Украины не интересует.

В самом Крыму остро отреагировали на неожиданные высказывания президента Украины Виктора Януковича, заявившего журналистам, что он был бы рад, если бы Крым вернулся в состав Украины. Как сообщили «Новости Крыма», известный крымский журналист и общественно-политический деятель Константин Кнырик написал заявление в Следственный комитет России с требованием проверить высказывания Виктора Януковича на предмет нарушений статьи 280−1 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации».

Весьма сложно развивается ситуация с похищением украинскими силовиками возле границы с Крымом двух российских пограничников, сбившихся с пути и случайно попавших в ходе учений на подконтрольную Киеву территорию. Сначала сотрудники Погранслужбы ФСБ были оштрафованы и арестованы на 15 суток якобы за незаконное пересечение границы, однако позже, после направленной против них информационной кампании в украинских СМИ, представители СБУ сообщили о возбуждении против военнослужащих уголовного дела по части второй статьи 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Им теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

Продолжают бороться украинские власти и с российскими артистами, посещающими Крым. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко написал в своем Твиттере, что их деятельность теперь будет специально отслеживаться Киевом.

В случае принятия закона о запрете анонимайзеров в России, для Крыма и Севастополя в нем может быть сделано исключение. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик инициирует соответствующие изменения в законопроект, так как из-за западных санкций без использования анонимайзеров крымчане лишатся доступа к значительной части важных интернет-сервисов. Об этом сообщают «Новости Крыма».

Все контакты с администрацией объектов всемирного культурного наследия, находящихся в Крыму, разорвала ЮНЕСКО. По данным «НК», Россия готова принять миссию организации на полуострове, однако в ЮНЕКСО на это не решаются, так как попасть в Крым через Украину невозможно, а проезд по территории РФ будет считаться признанием российского суверенитета.

Севастопольские власти опровергли вызвавшую значительный резонанс в городе информацию о закрытии городского роддома № 1. По информации издания «Форпост», данный вопрос рассматривается лишь «в среднесрочной перспективе» из-за снижения рождаемости в городе. Жители Севастополя отреагировали даже на эту новость весьма болезненно. В комментариях на городском форуме при ее обсуждении писали: «Странная логика! Не рождаемость стимулировать, не условия создавать. А ЗАКРЫТЬ РОДДОМ! ЗАТЕМ ЗАКРЫТЬ ШКОЛЫ! ЗАТЕМ ВУЗы!»

Продолжается в сети обсуждение и севастопольского Генплана, принятие которого решением местных властей было перенесено на два года. В газете «Форпост» вышла статья «Противники изменения этажности по Генплану Севастополя сами себя ограбили», автор которой доказывает, что отказом от изменения функциональных зон, владельцы севастопольских частных домов лишили даже своих потомков возможности продать земельные участки дороже.

На «Примечаниях» был опубликован материал, посвященный злоключениям живущих в Крыму бывших украинских военных, принявших российское гражданство, но не захотевших продолжать службу в ВС РФ. Они оказались в непростой ситуации. Украинские власти разыскивают их, как преступников, а российские военкоматы отказывают им в выдаче военных билетов, так как экс-военнослужащие ВСУ не уволились из украинской армии «в надлежащем порядке». Без документов же о воинском учете, экс-военные не могут легально трудоустроиться ни на одном предприятии.

Хорошие новости пришли от работающих в Крыму археологов. По данным «НК», сотрудники института истории материальной культуры (ИИМК) РАН отправились в ежегодную экспедицию в Крым для исследования античного города Акра, скрытого на дне Черного моря, и уже в ближайшее время составят карту древнего населенного пункта, входившего в состав Боспорского царства.

Святослав Князев, Севастополь