Сын Валерии открыл свой ресторан

Старший сын певицы Валерии Арсений на днях удивил мать и отчима Иосифа Пригожина приятным сюрпризом. Молодой музыкант открыл свой собственный ресторан в Москве. Об этом бизнес-проекте брата знала только сестра Анна, которая регулярно заходит в его заведение выпить чашечку кофе. Сама Валерия явно не ожидала от сына, которому пророчила великое музыкальное будущее, такого эксцентричного поступка. Но, тем не менее, певица невероятно гордится, что ее сын организовал собственное дело:

Бизнес Арсения стал для меня сюрпризом. Как-то он пригласил нас всей семьей пообедать, мол, хочу вам одно место показать. Мы пришли, а он спрашивает: «Нравится вам тут?» Я отвечаю: «Да, уютно». И вдруг Сеня такой: «Это мой ресторан». Мы опешили… Самому в 18 лет открыть бизнес – не каждому под силу

Арсений вложил в бизнес десять миллионов рублей, часть из которых заработал на концертах, а часть взял в кредит. Новость о том, что Арсений Шульгин открыл свой ресторан, моментально распространилась в Интернете, что тут же благоприятно отразилось на количестве подписчиков на Инстаграм молодого человека.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/syin-valerii-otkryil-svoy-restoran.html