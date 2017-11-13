Сын французской баронессы вслед за матерью получил российское гражданство

Сын баронессы Ирины фон Дрейер, получившей российский паспорт в день своего столетия, барон Фома Викторович фон Дрейер рассказал РИА Новости, что также стал гражданином России.

«С огромной радостью хочу вам рассказать, что президент (России Владимир) Путин предоставил мне российское гражданство. Пусть Господь хранит нашу святую Россию. Ура!» — сказал барон РИА Новости.

В указе президента № 532 от 3 ноября 2017 года «О приеме в гражданство Российской Федерации» под номером 1 числится «Барбер Тома Виктор, родившийся 11 января 1952 года в Соединенных Штатах Америки».

«В документе указано имя, данное мне при рождении. Но я очень надеюсь, что позднее смогу изменить его на то, к которому привык. Вот оно: барон Фома Викторович Барбер фон Дрейер, граф Минкевич Одроваз», — добавил собеседник агентства.

Он выразил надежду, что процедура смены имени будет быстрой и несложной.

«И тогда, наконец, круг замкнется, и я выполню долг перед своими предками», — заключил он.

В ноябре 2015 года Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство России баронессы Ирины Владимировны фон Дрейер — дочери белого эмигранта Владимира фон Дрейера, проживающей во Франции. Российский паспорт баронесса получила из рук посла РФ во Франции Александра Орлова в преддверии своего 100-летнего юбилея в декабре того же года. Отмечать столетие фон Дрейер отправилась в Россию, где не была много десятилетий.

Баронесса Ирина Владимировна фон Дрейер родилась 15 декабря 1915 года в Москве, 11 ноября 1920 году она вместе с семьей покинула Россию и осталась без гражданства. Фон Дрейеры немало ездили по миру и, в конце концов, обосновались во Франции: глава семейства, в прошлом генерал русской армии, открыл магазин, его дочь Ирину определили на обучение к католическим монахиням. В 1936 году девушка заняла второе место в конкурсе «Мисс Россия», проводимом в Париже русским журналом «Иллюстрированная Россия».

Читайте также: «Это же мой внук»: всплыли циничные детали женитьбы юноши на 80-летней бабушке (ФОТО, ВИДЕО)