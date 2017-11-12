Схватка за русский газ: выиграют все, кроме одной гордой страны (ФОТО)

Как сообщил в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, Еврокомиссия (ЕК) «примет все необходимые меры для того, чтобы все газопроводы, входящие на территорию Евросоюза, соответствовали правилам Евросоюза, функционировали на таком же уровне транспарентности и были доступны другим операторам».

При этом, как разъясняет неназванный «дипломатический источник», в кулуарах было довольно четко обозначено, что Еврокомиссия таким образом намерена распространить действие в целом дискриминационного для России третьего энергопакета Европейского Союза на строительство «Северного потока — 2».

Тут нет ничего нового: ЕК уже довольно давно хочет внести его положения в межправительственное соглашение с Российской Федерацией, включая, в частности, юридическую обязанность оператора газопровода прокачивать газ независимых от «Газпрома» производителей (которые на сегодня банально не существуют в природе).

В настоящий момент на «Северный поток — 2» положения третьего энергопакета ЕС не распространяются, поскольку газопровод целиком находится за пределами территории ЕС.

Одновременно с этим Еврокомиссия в очередной раз запросила у стран — членов Евросоюза мандат на ведение переговоров с Россией по строительству газопровода.

Но особых сомнений в том, что данного мандата она под тем или иным предлогом не получит, ни у кого из заинтересованных лиц нет.

И дело тут вовсе не в «друзьях России» и лично «друзьях Путина».

Несмотря на все свои грозные реляции и упорное следование «внутри американского тренда», Еврокомиссия уже успела продемонстрировать необходимую для России «невиданную гибкость» при обходе все того же «третьего энергопакета» в случае с газопроводом OPAL, являющимся сухопутным продолжением «Северного потока — 1».

Газопровод Opal

То есть, с теми либо иными сложностями, но в любом случае и «Северный поток — 2» будет построен, и газ по нему в Европу пойдет в более или менее устраивающих Российскую Федерацию объемах.

Вопрос, который еще не окончательно решен в Европе, — в другом: кто будет сидеть на пресловутой «трубе» с западного ее конца.

Все же остальные вопросы Россией будут с известной легкостью регулироваться при помощи «южного коридора», под которым можно понимать «Турецкие потоки»: там есть простаивающие мощности Трансанатолийского и Трансадриатического газопроводов, при помощи которых вопрос с «третьим энергопакетом» обходится довольно легко.

Строительство Трансадриатического газопровода в Албании

Нет, не то чтобы России было совсем все равно, будет там «контроль Еврокомиссии» или нет. Он скорее неприятен и лучше бы, понятное дело, обойтись без него. Но немцев и австрийцев такой «брюссельский подход» ЕК к «потокам» не устраивает куда больше, чем Россию. Он им не нравится от слова совсем.

Почему — понятно.

Российская Федерация, заключив договор с конкурентными в сложившейся ситуации Берлину и Вене турками, дала очень ясно понять то, с чем негласно согласились в обеих столицах и по поводу чего до сих пор есть иллюзии в Брюсселе. Москва не бросает своих слов на ветер и транзит газа по «украинскому маршруту» в значимых для рынка объемах будет в указанные Москвой сроки в любом случае прекращен.

И порукой тому не только «турецкий маршрут», но и китайско-российская «Сила Сибири», и возможный «западный маршрут» все в тот же Китай. И строительство циклопических мощностей по сжижению СПГ на Ямале и Дальнем Востоке.

Что с точки зрения неполитизированных немецких энергетиков очень внятный месседж относительно того, что иллюзии с «диктатом потребителей», которыми до сих пор живет Брюссель и холимый и лелеемый им «третий энергопакет», лучше оставить в прошлом.

Выход на азиатские и тихоокеанские рынки плюс независимая от ЕС первая «нитка» в Турцию означают предельно простую вещь: за «русский газ» теперь еще придется и конкурировать.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов Строительство завода «Ямал СПГ»

Нет, Россия, в общем, не собирается отказываться от уже традиционных и комфортных европейских газовых рынков. Но и держать себя за горло как «украинской трубой», так и «диктатом покупателей» никому позволять не желает.

И в этой ситуации отказываться от роли «привилегированных газовых партнеров России» — чистое безумие, что прекрасно понимают в Берлине, Вене, Риме и Брюсселе.

Проигравших в «политэкономической драке за русский газ», в общем, не будет: в том или ином виде каждый получит свой «кусок пирога». Тут вопрос исключительно в том, кому этот самый «кусок» достанется повкуснее и пожирнее. И даже для американцев русский газ в «плюс» в Европе — это «русский газ в минус» на премиальных азиатских и тихоокеанских рынках. То есть вполне допустимый размен.

…Ну, когда мы говорим «об отсутствии проигравших» — тут кроме Киева, разумеется.

Но здесь уж, извините, — кто на что учился.

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Дмитрий Лекух