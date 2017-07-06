Свободу доступа к интернету нельзя подменять вседозволенностью, — Путин

Россия выступает за свободу доступа к интернету, хотя ее нельзя подменять вседозволенностью и безнаказанностью, иначе это приведет к разгулу хакерских группировок, заявил президент России Владимир Путин.

Необходимы универсальные договоренности о противодействии таким негативным явлениям, Москва ждет позитивной реакции на соответствующие предложения, добавил он.

«Россия последовательно выступает за свободу доступа к коммуникационным технологиям, включая сеть Интернет. Большое значение придаём защите прав человека в информационном пространстве. При этом в цифровой среде, как и в любой другой, свобода ни в коем случае не должна подменяться вседозволенностью и безнаказанностью», — написал Путин в статье для немецкой газеты Handelsblatt.

Материал опубликован в электронной версии издания в преддверии саммита G20, который пройдет в немецком Гамбурге 7—8 июля.

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Как отметил Путин, вседозволенность и безнаказанность в интернете «ведёт к разгулу киберпреступников, хакерских группировок, всех тех, кто, используя передовые технологии, посягает на неприкосновенность частной жизни граждан или суверенитет государств».

«Россия, одна из первых обозначившая опасность данного вызова, не первый год продвигает идею заключения универсальных международных договорённостей в рамках ООН, призванных противодействовать этим негативным явлениям. Рассчитываем здесь на позитивную, заинтересованную реакцию со стороны других стран».

Президент России напомнил, что информационная безопасность — это новая тема в рамках «двадцатки».