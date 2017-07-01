Светлана Пермякова шокировала откровениями о ВИЧ-инфицированном муже

Большинство зрителей полюбило Светлану Пермякову за блистательное исполнение роли медсестры Любы в сериале «Интерны», хотя многие помнят ее по играм КВН.

На днях Светлана побывала в студии Леры Кудрявцевой , где откровенно рассказала о своей личной жизни.

Оказывается, первый муж Светланы Пермяковой был ВИЧ-инфицированным, однако не признался в этом актрисе. Всего месяц артистка пробыла замужем за Евгением Бодровым.

Мужчина вел себя весьма странно — обманывал супругу, и даже замахивался на нее ножем. Светлана не сразу поняла, в чем дело. Вскоре она обнаружила, что Евгений Бордов принимает какие-то запрещенные препараты.

Светлана мечтала о детях, поэтому не предохранялась. Женщина не подозревала, что с ее мужем что-тог не так, хотя некоторые поступки мужчины ее шокировали.

Светлана Пермякова иронично заявила:

Небеса мне послали алкоголика, шизофреника, наркомана, ВИЧ-положительного

К счастью, терпения актрисы хватило всего на месяц. Светлана развелась с Евгением Бодровым.

После развода в жизни актрисы было еще два романа, а затем у нее завязались отношения с Максимом Скрябиным, от которого она родила дочь Варвару. Сейчас в жизни Пермяковой есть любимый мужчина по имени Александр.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/svetlana-permyakova-shokirovala-otkroveniyami-o-vich-infitsirovannom-muzhe.html