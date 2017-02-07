Свет в окне Овального кабинета: как Тимошенко и Порошенко соперничают за внимание Трампа (ФОТО)

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила, что первая среди ведущих политиков страны пообщалась с Дональдом Трампом и что он пообещал ей не оставлять Украину без поддержки.

В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин назвал «классным по тональности» телефонный разговор, который состоялся между новым хозяином Белого дома и Петром Порошенко.

Как идёт борьба за благосклонность Трампа — в материале киевского корреспондента RT.

Американский президент Дональд Трамп оказался весьма востребованным политиком на Украине.

«Мне очень повезло, что у меня была короткая встреча с президентом США. Мне очень повезло, что у меня были короткие разговоры с другими первыми лицами этого государства. И я могу вам сказать: есть хорошая информация.

Потому что президент США абсолютно чётко понимает, что происходит, и заверил меня в полной поддержке Украины», — заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

На чьей стороне Трамп

Заявление Тимошенко вызвало эффект разорвавшейся бомбы.

В социальных сетях сразу же появилась информация, что лидер «Батькивщины» встретилась с Трампом возле мужского туалета. Множество картинок, на которых изображена заглядывающая за дверь Тимошенко, пользовались большой популярностью у пользователей.

На вопрос издания «Украинская правда», ждала ли она Трампа у входа в туалет, Тимошенко сказала: «Всё плохое, что вы слышите об этой встрече, — это спланированная президентом Петром Порошенко, его лоббистами и пропагандистами акция, чтобы принизить мою встречу с новоизбранным президентом США».

«Все, кто знает, как работает секретная служба США, которая охраняет президентов, понимает, что „появиться даже возле туалета случайно“ — это как минимум заломили бы, а максимум пальнули бы без разговоров. У них работа такая.

Например, грузинский гастролёр Саакашвилии почему-то не дошёл, хотя лично с Трампом реально знаком», — написал на своей странице в социальной сети Facebook украинский политолог Тарас Загородний, добавив, что не является поклонником Тимошенко.

Телефонный разговор между Порошенко и Трампом преподносился в другом свете.

«Этот разговор был классный по тональности, атмосфере. Так, как понимают друг друга президенты, мне важно», — заявил в эфире телеканала ICTV министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он уточнил, что американский президент задавал «очень чёткие вопросы» и подробно расспрашивал о событиях на Украине. Планируется, что Порошенко и Трамп встретятся 20 февраля, и на это общение возлагаются большие надежды.

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«Мы плодотворнее будем работать с сенатом, роль которого, на наш взгляд, будет усиливаться», — рассказал источник RT в Администрации украинского президента.

Компромиссная фигура

Встреча с Трампом — прекрасная возможность для Тимошенко напомнить о себе.

По данным опроса социологической группы «Рейтинг», поддержка Юлии Тимошенко составляет 17,7%, тогда как показатель Петра Порошенко — 13,5%. На третьем месте по уровню симпатий украинцев — лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (10,4% голосов избирателей).

Тимошенко усиливает критику действий правительства и президента. Например, она заявила, что «Батькивщина» будет инициировать отставку правительства Владимира Гройсмана, а также призвала принять законопроект об оккупированных территориях, ввести военное положение в ЛНР и ДНР и прекратить торговлю с оккупированными территориями.

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«Вернувшись из США и взяв небольшую паузу для исследования общественного мнения, Тимошенко сделала сразу несколько громких политических заявлений, что, собственно, ожидалось.

Одно из таких заявлений — требования ввести в действие режим военного положения в Украине. Кроме того, что требование Тимошенко мотивировано её PR-концепцией и популизмом, хочу отметить, что в Украине и без того де-факто введены в действие отдельные элементы режима военного положения», — написал на своей странице в Facebook политолог Павел Нусс.

Попытка украинских чиновников раскритиковать действия Тимошенко вполне очевидны.

«Юлия Тимошенко — единственный украинский политик высшего эшелона, которая смогла найти общий язык с руководством ЕС и России, а сейчас старается получить одобрение администрации США», — добавил RT источник в Администрации президента.

Но против неё выступают украинские элиты, которые помнят её борьбу с монополистами.

После требований Тимошенко-премьера снизить цены на продукты питания или топливо эти товары сразу же становились дефицитными. Собственников крупнейших компаний неоднократно приглашали на жёсткий разговор с главой правительства.

Учитывая высокий риск перевыборов в парламент в этом году, Юлия Тимошенко будет проводить активную политическую деятельность. Это может обострить её отношения с Петром Порошенко. Не исключено, что лидер «Батькивщины» перейдёт к публичным обвинениям в адрес главы государства.

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Кристина Урсу