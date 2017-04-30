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Сверхсекретная миссия: британский самолёт-разведчик отследили через приложение у границ России (КАРТА)

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Сверхсекретная миссия: британский самолёт-разведчик отследили через приложение у границ России (КАРТА) | Русская весна

Тысячи пользователей Интернет наблюдали за самолетом-шпионом в режиме онлайн при помощи примитивного мобильного приложения за 2,99 фунта стерлингов.

«Секретная миссия» с участием британского самолёта-разведчика RC-135W Rivet Joint, стоимость которого составляет £650 млн, стала достоянием общественности. Как сообщает британское издание The Daily Mail, самолёт был зафиксирован недалеко от Калининграда.

Пользователи приложений для отслеживания пассажирских лайнеров Flightradar24 или Planefinder не только составили поминутный отчёт разведывательной миссии, но и поделились подробностями в Twitter.

Бывший командующий ВВС Британии Грэм Питчфорк уже выразил недовольство такими веб-порталами, как Flightradar24.com и Planefinder.net, заявив, что «невозможно в таких условиях поддерживать необходимый уровень секретности».

Он сказал: «Уже нет таких вещей, которые бы не отследили эти умники и не рассказали бы всем о своих находках. Скорость распространения информации и легкость потрясают. Мне кажется странным то, что люди хотят следить за нашими военными самолетами-разведчиками, но так оно и есть».

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Сверхсекретная миссия: британский самолёт-разведчик отследили через приложение у границ России (КАРТА) | Русская весна

Сверхсекретная миссия: британский самолёт-разведчик отследили через приложение у границ России (КАРТА) | Русская весна

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493550588

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