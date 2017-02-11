Сверхъестественное 12 сезон 11 серия: дата выхода, смотреть онлайн анонс

Сверхъестественное 12 сезон 11 серия: дата выхода 12.02.2017, смотреть онлайн анонс последней серии. «Supernatural» («Сверхъестественное») – известнейший мистический киносериал, который был создан Эриком Крипке. Этот сериал уже успел стать достаточно культовым. В основу множества серий данного фильма легли различные легенды о всяких чудовищах, духах и призраках и разные интерпретации околобиблейских сюжетов.

Кино может увлекает своим довольно разноплановым сюжетом, а также элементами вестерна нашего времени, своеобразным юмором и подробно продуманным миром. Тут можно найти ужасных монстров и героев, которые необычайно харизматичных, прекрасные спецэффекты и страшные истории. Это обычные будни для неугомонных охотников за монстрами – непревзойденных братьев Винчестеров. Они основные бесстрашные герои, преданные своей семье.

Дин и Сэм Винчестеры охотятся за монстрами, придерживаетесь семейного кодекса. Отец братьев увлекался таким же занятием, но погиб при странных обстоятельствах. Данная традиция появилась после того, как погибла мать братьев. Когда Дин и Сэм были очень маленькими, их мать сгорела. Их отец Джон Винчестер начал личное расследование смерти жены и делает вывод о том, что это сделала лишь злая чудовищная сущность.

Одержимый своей бедой и жаждущий мести, отец сыновей вынужден начать серьезную охоту, взращивая братьев в спартанских условиях, делая из них охотников – сильных и беспощадных. После странной пропажи отца повзрослевшие братья намереваются заниматься тем, что умеют лучшего всего – охотой на чудищ.

Усиленно вооружившись и взяв отцовский раритетный Chevrolet Impala, они ездят по штатам, высматривая и планомерно убивая монстров, что терроризируют людей.

Сверхъестественное 12 сезон 11 серия: дата выхода 12.02.2017, смотреть онлайн анонс. Пользуясь своей находчивостью и отцовским дневником, ребята уничтожают очень много разных оборотней, вампиров, призраков и прочих монстров. Но за этой «рутинной работой», братья не забывали о главной мести – разыскать демона, который убил их мать. Они и представить не могли, что окажется в последствии на кону и что за роли им определены в масштабной схватке добра и зла. Сэм и Дин попадают в неприятности сверхъестественных сил, что хотят власти над миром и могут легко уничтожить всю Вселенную.

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/8115-sverhestestvennoe-12-sezon-11-seriya-data-vyhoda-smotret-onlayn-anons.html