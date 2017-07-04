Свадьба олигархов: гады женятся, смеются – а тут не во что обуться!

На днях состоялась свадьба, имеющая все шансы стать самой дорогой за всю историю посткризисной России. Бракосочетались сын российского миллиардера Альберта Авдоляна и дочь российского же миллиардера Эльдара Османова.

На одни только цветы ушло с полмиллиона долларов. Видеоприглашения доставляли гостям в черных кейсах с экранами. Ведущими были Андрей Малахов и Ксения Собчак, а услаждали богачей, поднявшихся на нашем кризисе, наши и зарубежные звезды: Николай Басков, Стас Михайлов, Леди Гага – и прочие помельче…

Если кто-то захочет переплюнуть этот аттракцион невиданной расточительности – ему, видимо, придется гулять уже где-нибудь на Марсе…

Гневные отзывы в сети на этот «пир во время чумы» грозят взорвать компьютер. Как так – когда у нас бабушкам на плавленый сырок не хватает, эти гады расшвыривают миллионы долларов на всяких ледей Гаг!

Но в этом великом кипише я все же, вопреки большинству, займу сторону той олигаршьей свадьбы, подглядеть за которой дало нам окошко Интернета.

Во-первых, всех бабушек не накормить, если даже сэкономить на этой бешено дорогой свадьбе! А во-вторых, Авдолян честно (или нечестно, разницы сегодня нет) заработал свои деньги – и не его вина в том, что бабушка за свою жизнь так и не смогла заработать на ее сырок.

Он украл эти деньги из ее пенсии? Но тогда надо было схватить за руку негодяя и придать его общественному порицанию. Почему ж никто этого не сделал?

А потому что некогда было!

Обычный россиянин, разинув рот, тогда сидел перед ящиком и смотрел по нему Киселева, старшего Малахова и «Битву экстрасенсов». А Авдолян не смотрел ни то, ни другое, ни третье – он в это время деньги зашибал. Ну, или воровал их у дурака, хлопавшего глазами на репортажи о плохом Обамке, хорошем Путине и возрождении России.

Пока дурак задавался важнейшими вопросами вроде того, «какой маг сильнее: патлатый бомж Мехди или ведьма Ванг?», пока бился над главной загадкой современности: как именно спит Галкин с Пугачевой, – Авдолян чхал на эти бездны бытия. Он в это время тянул деньги отовсюду, откуда мог – зарабатывая себе право отдыхать в любой, даже самой извращенной форме. И олух у зомбоящика теперь может только ахать на сей счет.

Насмотревшись малаховых, киселевых и ванг, этот олух хватал флажок и шел на улицу восхвалять отчизну, горлопанить за Русь и кричать «Крым наш!» А Авдолян тем временем пилил нефтяные (или что там у него за бизнес) деньги дурака, на которые могли покупаться бабушкам их любимые сырки, а также строиться дороги.

Авдоляну не до флажков было: он человек дела и занимался этим самым эффективным в нашей стране делом. Ну, если лежат никому не нужные деньги, почему бы их не поднять себе в карман?

Вот представьте себе: заходите вы в комнату, а в центре ее лежит огромная, никому не нужная куча денег. Один жилец телек смотрит, там как раз Малахов про капустные листы рассказывает, потом будет Дом-2, потом про экстрасенсов… То есть человек занят самым важным – следит за событиями в мире, и ему больше ни до чего.

А за окном дерутся митингующие: одни орут «Крым наш!», другие «Путина в Гаагу!» – и они тоже поглощены важнейшим: за родину сражаются. Разве можно их отвлекать от этого? А в коридоре бабка лоб в молитвенном экстазе расшибает. Тоже не на шутку занята. Тем более Патриарх ей сказал недавно: «Деньги – от лукавого! Главное – вера!» Ну и сдались бабке эти деньги?

И тут вы понимаете, что деньги эти никому впрямь не нужны. А раз так, раз у людей такие важные занятия, то чего ж добру-то пропадать? Кладете все себе в карман и уходите спокойно – мимо молящейся бабки, смотрящего телек мыслителя, дерущихся на улице патриотов и оппозиционеров.

А потом демонстративно показываете всем: смотрите! Я пошел вам навстречу, забрал это никому не нужное и отдал сыну, чтобы он отпраздновал свою свадьбу за миллиард!

И тут вдруг россиянин бросает свой транспарант и телевизор – и ну орать: «Вор! Караул!» Но какой-то очень странный этот тип – сперва всем своим видом показал, что деньги ему не нужны, бери хоть все. А потом давай голосить, что его обокрали.

Кто тебя обокрал? Ты сам все отдал! Ну, не до денег тебе было, ты о высоких материях думал, о справедливости… А Авдолян при этом занимался своим низким делом – зарабатывал тот миллиард… Ты думал о духовном, о высоком – но так и не заработал бабушке на сырок… В чем Авдолян-то виноват? В том, что дурачок ты, а не он?

В том, что у олигарха возник миллиард, а у бабушки нет на сырок, виноваты ее дети и внуки – которые смотрели Малахова, думая о главном: какого размера редьку надо вставить в задницу, чтобы зубы не желтели. В итоге каждый получил по интересам: одни редьку в задницу, другие – деньги на карман!

Воровством это было бы, если бы Авдолян вломился в ваш дом и силой отобрал ваши деньги на свадьбу своего сына. Но он не вламывался, нет. А как галантный джентльмен, как все эти чайки, сердюковы и васильевы, звонил в звоночек… И не его вина, что этого звоночка не услышали… Вы возмущались танцами каких-то не таких девиц, потом, отчаянно рыдая, собирали деньги на операцию миллионерше Фриске, потом не менее отчаянно пытались узнать, куда ушли все эти деньги…

В итоге проворонили ключевой звоночек – не до того вам было.

Пока типичный россиянин сидел в пятиметровой кухне своей хрущевки, даже не думая о том, как увеличить ее площадь до 15-и метров, Авдолян только и думал, как увеличить свой миллион до миллиарда. И придумал. Так что он, как и ему подобные, все правильно сделал, выбрав единственный верный путь в этой истории. Деньги тут никому не нужны? Тут правят бал высокие материи? Ну ладно, сам тогда все заберу.

И нечего теперь выть задним числом. Лучше расслабьтесь и включите Первый канал – там вас успокоит другой Малахов сюжетом как в поселке Фряньково пьяный отчим опустил домашнюю козу. Кто прав, кто виноват и все ли в этой истории так однозначно – именно вам предстоит сегодня решить, примерив на себя судейскую мантию…

И зачем вам тогда заглядывать в карман этого олигарха, далекого от главных для вас вопросов бытия? У него свои приоритеты, у вас – свои. Каждому – свое. Тем паче вам еще надо выяснить, за что Мехди из третьего сезона наслал порчу на Венцеслава из семнадцатого – и будет ли вообще закрыт Дом-2 или его оставят, по просьбам трудящихся, на веки вечные. А не отвлекаться на какую-то ерунду вроде чужой свадьбы, да еще прошедшей в далеком от вас Лос-Анджелесе…

У них – своя свадьба, у вас – своя…

По материалам: http://publizist.ru/blogs/34/19348/-