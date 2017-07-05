Сувалкский коридор станет плацдармом НАТО

В преддверии проведения учения «Запад-2017» руководство НАТО под видом фобии об «агрессивной России» проводит рекогносцировку местности и перебрасывает дополнительные силы к границам Союзного государства Беларуси и России.

Так, на этой неделе командующий сухопутным компонентом сил особо быстрого реагирования НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), британский бригадный генерал Майкл Элвисс осмотрел местность так называемого Сувалкского коридора – пограничной территории шириной около 100 км между Литвой и Польшей, которая на западе граничит с Калининградской областью, а на востоке с Беларусью. Генерал лично оценил физико-географические особенности местности и инфраструктуру для осуществления молниеносного броска подчиненных сил к границам Беларуси.

Кроме того, на время намеченных на осень российско-белорусских маневров «Запад-2017» НАТО разместит дополнительные силы во всех странах Балтии, сообщил министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik) на встрече глав военных ведомств НАТО в Брюсселе.

Следует отметить, что пользуясь собственноручно созданной истерией вокруг «российской угрозы», Североатлантический альянс повышает интенсивность оперативной и боевой подготовки у белорусских и российских границ, что говорит о нежелании западных партнеров отказываться от антироссийского курса.

Так, только в июне месяце на территории стран Балтии и в акватории Балтийского моря прошли два крупных учения, в которых приняли участие более 15 тыс. военных.

Речь идет о ежегодных учениях Saber Strike и BALTOPS.

В частности, в маневрах Saber Strike («Удар сабли») принимали участие более 10 тыс. военнослужащих из 19 стран НАТО (США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Португалии, Хорватии, Дании, Норвегии, Бельгии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Люксембурга, Нидерландов, Словении, Словакии) и нейтральной Финляндии.

Традиционной целью этого мероприятия являлось противодействие гипотетической «российской агрессии». Примечательно, что частью этих учений стали маневры Iron Wolf, которые, в свою очередь, включали отработку защиты Сувалкского коридора. В этот раз учения распространились еще и на территорию Польши и проходили с 28 мая по 24 июня.

Кроме того, альянс демонстрировал свою силу и на море. Одновременно с учениями Saber Strike c 1 по 16 июня прошли морские маневры BALTOPS (Baltic Operations). В них приняли участие более 50 кораблей и подводных лодок и порядка 4 тыс. военных моряков из 12 стран – членов НАТО. По словам эксперта «The Times» Бояна Пансевски, в результате серии учений силы НАТО окружили Калининградскую область

«с трех сторон» для дальнейшего захвата столь неугодного альянсу участка территории.

Однако зачистка Сувалкского коридора – не единственное новшество в широкомасштабных военных учениях, которые НАТО проводит в Прибалтике в этом году. Так, не менее важным событием является размещение в регионе в рамках учений всех трех типов стратегических американских бомбардировщиков: B-52, B-1 и B-2 «Стелс».

Интересно, что возможность захвата Россией Сувалкского коридора и стран Балтии первыми стали серьезно обсуждать не прибалты, а американцы из связанного с ЦРУ и Пентагоном «мозгового центра» RAND, чтобы в очередной раз оправдаться перед общественностью за создание в Прибалтике настоящего плацдарма НАТО.

Руководство НАТО использует оруэлловский новояз для воздействия на сознание жителей стран Балтии. Теперь стоит задача сложнее – объяснить, зачем для обороны фланга сосредотачивать ударно-наступательное вооружение.

Автор: Мирослав Краевский

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109901/19354/-