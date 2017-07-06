Существует единственный путь использования мусора

Это мусоросжигательные теплоэлектростанции. Дело давно известное. В Европе их теперь не строят. Потому что там не осталось ни одного сколько-нибудь приличного города без такой станции. Например, в Монако мусоросжигательная теплоэлектростанция построена через дорогу от дворца принца Монако. На верхних этажах станции работает популярный в городе ресторан.

У нас же другая политика – хранить мусор. Забота о будущих поколениях? Или вредительские попытки строить мусороперерабатывающие заводы. Начальство упорно не хочет понять, что мусор перерабатывать вредно и невозможно. Мусор это не вторсырьё!

Технология сжигания бытовых отходов давно отработана. Лучшими здесь являются французские установки мусоросжигания. Попытки заменить её другими технологиями неудачны. Например, пиролизные установки годятся разве что для сжигания специфических медицинских отходов и трупов кошек и собак.

Врагами мусорных электростанций являются их дороговизна и неквалифицированные экологи. Но чем дольше мы не будем строить мусоросжигательные теплоэлектростанции, тем больший экологический вред будут наносить быстро разрастающиеся свалки. Для примера, один человек в год оставляет один кубометр мусора.

БорисА, консультант

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109575/19384/-