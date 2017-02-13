«Суровый Роджерс» — 18 выпуск
Экономический эксперт Александр Роджерс и бессменный ведущий авторской программы «На самом деле» Сергей Веселовский в эфире проекта «Суровый Роджерс» информационного агентства News Front.
«Кто-то уже благополучно уехал за границу и любит Украину оттуда. Кто-то, действительно, хорошо устроился при нынешнем режиме. Например, некоторые части, которые формально в «АТО», неплохо устроились. Потому что они получают зарплату с боевыми выплатами, при этом не воюют, а сидят где-то в безопасности. Есть люди, которые на каких-то блокпостах зарабатывают, отжимая у мирных. Им же плевать, что будет со страной, с экономикой.», — сказал Александр Роджерс.
Узнайте множество интереснейших подробностей, целиком посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле» на сайте агентства News Front.
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По материалам: https://news-front.info/2017/02/13/surovyj-rodzhers-18-vypusk/