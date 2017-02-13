«Суровый Роджерс» — 18 выпуск

Экономический эксперт Александр Роджерс и бессменный ведущий авторской программы «На самом деле» Сергей Веселовский в эфире проекта «Суровый Роджерс» информационного агентства News Front.

«Кто-то уже благополучно уехал за границу и любит Украину оттуда. Кто-то, действительно, хорошо устроился при нынешнем режиме. Например, некоторые части, которые формально в «АТО», неплохо устроились. Потому что они получают зарплату с боевыми выплатами, при этом не воюют, а сидят где-то в безопасности. Есть люди, которые на каких-то блокпостах зарабатывают, отжимая у мирных. Им же плевать, что будет со страной, с экономикой.», — сказал Александр Роджерс.