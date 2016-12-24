«Суровый Роджерс» — 13 выпуск

Экономический эксперт Александр Роджерс и бессменный ведущий авторской программы «На самом деле» Сергей Веселовский в эфире проекта «Суровый Роджерс» информационного агентства News Front.

«Путин развеял миф о том, что Россия против безвизового режима Украины и ЕС. Пожалуйста, берите, сколько хотите. То есть с одной стороны такое разрушение мифа. Теперь получается ситуация, что путин разрешает безвиз, а Европа не дает. По всей видимости там идут подковерные переговоры о том, чтобы спихнуть Украину обратно на содержание России, но русские видимо отвечают, что раз вы захотели, то и содержите теперь», — сказал Александр Роджерс.