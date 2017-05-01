Шоу-бизнес 

Супермодель в образе 15-летней Джоли покорила Сеть

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«Ха, я думал, это настоящая Джоли», — удивляются поклонники 35-летней Адрианы Лимы.

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© vk.com

Бразильская супермодель Адриана Лима примерила на себя образ юной Анджелины Джоли. Для этого она облачилась в черный боди и исполнила несколько эффектных танцевальных движений. Несмотря на то, что Лима всего на шесть лет младше голливудской звезды, вжиться в роль 15-летней Джоли ей удалось блестяще.

Это подтвердили и многочисленные поклонники супермодели, оставив более 800 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев на ее странице в Instagram: «Ха, я думал, это настоящая Джоли», «Вы действительно похожи», «Две моих любимых женщины соединились в одной!»

Впрочем, некоторые не смогли согласиться, что бразильская красавица похожа на Анджелину Джоли, но это не помешало им восхититься грацией модели. 

Супермодель Адриана Лима известна как одна из ангелов бренда Victoria’s Secret. Также она является лицом косметической компании Maybelline. На сегодняшний день Лима считается одной из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей в мире. 

По материалам: http://ridus.ru/news/251435

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