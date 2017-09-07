Сумма сделок на ВЭФ достигла рекорда — 2,5 трлн руб.

Сумма сделок, которые были заключены в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), достигла рекордного значения — 2,5 трлн руб.

Всего было заключено 217 соглашений, причем только в первый день было заключено 94 соглашения на сумму 1,297 трлн руб.

В прошлом году по итогам ВЭФ были подписаны соглашения на 1,85 трлн руб., а в 2015 г. — 1,3 трлн руб.

Восточный экономический форум во Владивостоке собрал 4,2 тыс. участников из разных стран — представителей международных концернов, бизнесменов, экспертов и правительственных делегаций.

Восточный экономический форум проходил во Владивостоке с 6 по 7 сентября. В нем приняли участие лидеры стран-соседей макрорегиона — президент России Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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