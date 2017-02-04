Судья Сиэтла заблокировал указ Трампа

Федеральный судья американского Сиэтла заблокировал указ президента США Дональда Трампа недельной давности о временном запрете на въезд в страну беженцев и граждан семи государств. Решение судьи стало сильным ударом по политике новоизбранного президента. Белый дом назвал указ Трампа «законным», а министерство юстиции пообещало подать на решение судьи в Сиэтле апелляцию, передает Reuters.

Спустя считанные часы после обнародования постановления суда пограничные службы США сообщили авиакомпаниям, что они могут допускать на рейсы граждан, ранее подпавших под запрет.

ВВС сообщает об открытии рейсов на США для граждан семи стран, указанных в указе Трампа от 27 января, в частности, авиакомпаниями Air France и Qatar Airways.

Первые шаги Трампа в рамках иммиграционной политики столкнулись с юридическими преградами после того, как несколько американских штатов подали иски против его указа. Под временный запрет на въезд в США попали граждане Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Госдепартамент ранее сообщил, что указ Трампа затронул около 60 тыс. обладателей действующих виз для посещения США.

Американцы разделились в отношении к указу президента о запрете въезда в США беженцев и граждан семи мусульманских стран. Опрос Reuters/Ipsos, проведенный с 30 по 31 января установил, что 49% взрослых американцев «полностью» или «отчасти» согласны с указом Трампа, в то время как 41% «полностью» или «отчасти» не согласны, а еще 10% затруднились ответить.