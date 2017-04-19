Судно «Герои Арсенала» потерпело крушение в Черном море

Судно «Герои Арсенала», на борту которого находились 12 человек (9 граждан Украины, 2 граждан РФ и 1 гражданин Грузии) потерпело крушение в Черном море. В 03.54 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Крым от погранслужбы поступило сообщение о том, что был принят сигнал SOS от судна «Герои Арсенала» под флагом Панамы. Судно находилось в 14 морских милях от берега.

Как сообщает ГУ МЧС по Крыму, в 05:34 был найден и поднят на борт судна «Армада Навигатор» 1 пострадавший в спасательном жилете с признаками сильного переохлаждения. Обнаружены еще четверо моряков, но спасатели пока не могут к ним подойти.

К спасательной операции привлечена авиация МЧС России: из Ростова-на-Дону вылетел вертолет с 3 спасателями на борту, которые осуществляют поиск с воздуха. Работа осложняется неблагоприятными погодными условиями — сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с, а также волнение моря составляет до 4 баллов.