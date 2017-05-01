Судьба предателя: добровольца с Донбасса зверски убили в «учебке» ВСУ (ФОТО, ВИДЕО)

23-летний уроженец Донбасса Александр Ткачев, отправившийся по повестке в ВСУ, оказался замучен и зверски убит сослуживцами в Чугуеве Харьковской области.

Как сообщается, Александра, жителя поселка Степановка Волновахского района призвали в армию в день его рождения — 19 апреля, а мертвым парня нашли через пять дней. Ткачев имел все законные основания для того, чтобы избежать службы в рядах украинской армии — он является единственным сыном инвалида второй группы, что по украинскому законодательству делает призывника ответственным за иждивенца.

Но Ткачев, по словам его отца, сделал добровольный выбор и сам отправился в военкомат.

Отец Ткачева рассказывает, что в день смерти сын звонил и жаловался на издевательства со стороны сослуживцев — в «учебке» его, якобы, называли «сепаром» и унижали.

Судя по синякам и ссадинам на теле, а также травмам в области половых органов, ягодиц и большой гематоме на виске, Ткачева методично избивали перед смертью.

«Там всё отбито, сплошной синяк», — говорят родственники Александра.

Произошедшее очень логично вписывается в идеологемы нынешней украинской власти, которой удалось за прошедшие три года привить украинцам животную ненависть к Донбассу и его жителям. И даже добровольно ставшие под знамена ВСУ для «новых украинцев» ничем не лучше «сепаратистов» из ДНР и ЛНР.

Читайте также: ВАЖНО: В украинских войсках — эпидемия чумы (ВИДЕО)