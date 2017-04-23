Судьба «Минска-2» изменится после выборов во Франции, — Захарченко

Судьба Минских соглашений изменится после президентских выборов во Франции.

Об этом заявил Глава ДНР Александр Захарченко.

«Судьба Минских соглашений изменится при любом исходе выборов во Франции. Если президентом станет человек, свободный от русофобии и думающий об интересах Франции, а не глобальных элит, то, с большой долей вероятности, положение Украины изменится», — сказал он.

«От Киева могут потребовать исполнить те обязательства, которые он взял на себя, подписав Минские соглашения. И тогда Минские соглашения могут выйти из тупика, в который при пособничестве Олланда и Меркель его загнала украинская сторона», — отметил Захарченко.

«Но даже если во Франции победит ставленник глобальных элит, то все равно Минский процесс не останется без изменений. Ведь новый президент будет свободен от тех личных обязательств, которыми связан Олланд еще со времен государственного переворота на Украине, в котором Франция также принимала участие. Так что при любом исходе судьба Минских соглашений изменится, а Минский процесс получит новое развитие», — выразил уверенность Глава ДНР.

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