Судьба карателя: «Атошник», изгнанный из ВСУ за пьянство, бомжует в киевском метро (ФОТО)
Боевик «АТО» Али Герасименко, уволенный из ВСУ за злоупотребление алкоголем, живет в переходе метро возле Майдана Независимости в Киеве.
Об этом рассказал украинский пропагандист Роман Бочкала.
«Этого человека зовут Али Герасименко. В 11 бате служил с 17 августа 2015го. Был призван Ирпенско-Бучанским военкоматом. 51 год. Прописан в Житомире. Пулеметчик от Бога — говорят сослуживцы», — написал он на своей странице в соцсети.
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По его словам, «добрый и отзывчивый» Герасименко был изгнан из ВСУ после того как ушел в запой и начал проявлять агрессию.
«Человек добрый и отзывчивый. Но война меняет людей. Стал агрессивным. Запил. В итоге две недели назад был уволен за несоответствие», — рассказал пропагандист.
Бочкала подчеркнул, что государственные структуры не заинтересовались судьбой бомжующего боевика.
«По сути выставили человека на улицу. Иди гуляй, солдат. Вот и лежит теперь у метро… Из государственных структур на связь никто не выходил», — отметил он.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493123846