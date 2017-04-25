Судьба карателя: «Атошник», изгнанный из ВСУ за пьянство, бомжует в киевском метро (ФОТО)

Боевик «АТО» Али Герасименко, уволенный из ВСУ за злоупотребление алкоголем, живет в переходе метро возле Майдана Независимости в Киеве.

Об этом рассказал украинский пропагандист Роман Бочкала.

«Этого человека зовут Али Герасименко. В 11 бате служил с 17 августа 2015го. Был призван Ирпенско-Бучанским военкоматом. 51 год. Прописан в Житомире. Пулеметчик от Бога — говорят сослуживцы», — написал он на своей странице в соцсети.

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По его словам, «добрый и отзывчивый» Герасименко был изгнан из ВСУ после того как ушел в запой и начал проявлять агрессию.

«Человек добрый и отзывчивый. Но война меняет людей. Стал агрессивным. Запил. В итоге две недели назад был уволен за несоответствие», — рассказал пропагандист.

Бочкала подчеркнул, что государственные структуры не заинтересовались судьбой бомжующего боевика.

«По сути выставили человека на улицу. Иди гуляй, солдат. Вот и лежит теперь у метро… Из государственных структур на связь никто не выходил», — отметил он.

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