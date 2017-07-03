Судьба Асада зависит от России, — Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в частной беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем заявил, что судьба сирийского президента Башара Асада зависит от позиции России, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники.

По словам источников, во время состоявшейся на прошлой неделе встречи Тиллерсон заявил, что первоочередные задачи американской администрации в Сирии теперь ограничены борьбой с ИГИЛ*.

Издание отмечает, что еще три месяца назад госсекретарь заявлял, что Асад должен уйти со своего поста из-за применения химического оружия, к которому. по его словам, были причастны сирийские власти.

По мнению Foreign Policy, новая позиция Тиллерсона отражает признание политической победы, которой правительство Сирии при поддержке России и Ирана добилось в ходе военного конфликта в стране, длящегося более шести лет.

Представитель госдепа отказался комментировать частную встречу Тиллерсона с генсеком ООН, заявив, что США остаются «приверженными женевскому процессу».

Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что судьбу Асада должен решать только сирийский народ.

Ранее CNN сообщил, что Трамп на встрече с Путиным намерен обсудить военную ситуацию в Сирии и российскую поддержку президенту Башару Асаду.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.