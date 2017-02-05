Суд США отклонил запрос Трампа восстановить действие его указа

Апелляционный суд в США отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа немедленно восстановить действие иммиграционного указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением. Суд также дал Минюсту США срок до вечера в понедельник, 6 февраля, представить свои возражения в связи с данным решением, передает ВВС.

Решение приостановить действие указа было принято федеральным судьей в американском Сиэтле 4 февраля. Судья пояснил, что указ не имеет силы до тех пор, пока не будет рассмотрен иск о его отмене, поданный прокуратурой штата Вашингтон.

Сразу после этого визовые органы США начали восстанавливать аннулированные из-за указа Трампа от 27 января разрешения на въезд в страну. Всего с момента издания указа были аннулированы около 100 тысяч уже выданных американских виз.

Министерство юстиции обжаловало решение судьи Сиэтла в Апелляционном суде девятого округа США и запросило немедленно восстановить действие указа, не дожидаясь рассмотрения жалобы.

В Белом доме ранее заявили, что считают указ правомерным, целесообразным и направленным на защиту страны и ее граждан.

Указом Трампа для граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана введен 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Также прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран заморожена на 120 дней.