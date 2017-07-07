Суд предложил Децлу простить Басту за «чмо» и «знатную шерсть»

Репер Кирилл Толмацкий, более известный под своим сценическим псевдонимом Децл, подал в суд на коллегу по музыкальному цеху Василия Вакуленко — он же Баста. Предметом судебного разбирательства стали неоднозначные высказывания Басты в отношении Децла в Твиттере.

В частности, в настоящее время Ростовский суд рассматривает иск Толмацкого к Вакуленко о защите чести и достоинства, а также о компенсации морального вреда, который мог быть нанесен Децлу Бастой из-за сравнения первого с животным. «Знатная шерсть», — гласит твит Басты от 9 июня, в котором помимо этих слов присутствуют фотографии Децла и некоего парнокопытного животного.

Месяцем ранее Вакуленко провел среди подписчиков своего блога опрос на тему того, не является ли Децл гермафродитом. Об этом в суд был подан отдельный иск, а всего их как минимум три. Еще один твит Басты гласил, что Децл — «лохматое ЧМО».

Как стало известно kp.ru, кумирам молодежи предложили мировую — на 13 июня назначена предварительная беседа, во время которой судья попытается помирить истца и ответчика. Однако надежд на то, что стороны пожмут друг другу руки, ничтожно мала.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как в рамках вечернего шоу Ивана Урганта был представлен необычный выпуск Versus Battle, в котором принял участие сам Ургант и лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Поединок начал Иван Ургант, среди прочего обозвав Шнурова «дуаншифтером типа Леши Панина» и «вялым терминатором с таблетками для потенции». В ответ музыкант заявил телеведущему, что в «сложеньи строк» тот не преуспел и разразился нецензурной лексикой.

До этого «Ридус» писал о поединке популярных видеоблогеров Эльдара Джарахова и Дмитрия Ларина, который за первые сутки собрал 8 миллионов, побив все прежние рекорды в этом жанре. Там звучали еще более оскорьбительные заявления, но в суд никто при этом не пошел.