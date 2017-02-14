Суд отказался слушать дело Анастасии Заворотнюк в закрытом режиме
Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство российской актрисы, звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, о рассмотрении дела о ее банкротстве в закрытом режиме. Дело было возбуждено по заявлению Русского ипотечного банка.
«Дело Анастасии Заворотнюк будет рассматриваться в открытом режиме», — передает РИА Новости из зала суда.
«Моя клиентка, хотя и является публичной фигурой, но вопросы, которые будут обсуждаться, касаются членов ее семьи и частной жизни и к публичной деятельности не имеют отношения, это неэтично», — заявила представитель должницы. Она уверяет, что актриса частично погасила долг. Речь идет о сумме 600 тысяч без указания валюты. Но в заявлении банка этой информации нет.
Суд удовлетворил ходатайство представителя Заворотнюк о требовании доказательств. Рассмотрение дела отложено на 30 марта.
Иск в отношении Анастасии Заворотнюк подал Русский ипотечный банк 14 ноября 2016 года. В декабре 2014 года сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы обязал Заворотнюк выплатить данному банку более 537 тысяч долларов.
По материалам: http://ridus.ru/news/244886