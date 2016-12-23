Шоу-бизнес 

Суд Екатеринбурга рассмотрит сегодня дело барда Новикова

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Известного барда и худрука Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова обвиняют в мошенничестве с недвижимостью. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 23 декабря рассмотрит ходатайство об избрании для него меры пресечения.

«Суд сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Александру Новикову», — заявили РИА Новости в пресс-службе суда.

Сообщается, что накануне Новиков участвовал в очных ставках по делу о мошенничестве с недвижимостью — недостроенном коттеджном поселке «Бухта Квинс» под Екатеринбургом, в котором замешан экс-замминистра экономики региона Михаил Шилиманов. 19 декабря Шилиманова задержали после очной ставки, проходившей между лицами, имеющими противоречивые показания по делу о мошенничестве, возбужденному в 2015 году. Суд наложил арест на Шалиманова на 72 часа.

Ранее сообщалось о побеге певца из России.

Александр Новиков — советский и российский автор, исполнитель русского шансона, художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады.

По материалам: http://ridus.ru/news/239973

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