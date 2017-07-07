Суд арестовал фигурантку дела о ДТП с «пьяным» мальчиком

Ольга Алисова, которая обвиняется в нарушении правил дорожного движения по резонансному делу о ДТП с участием «пьяного» ребенка в подмосковной Балашихе, арестована судом до 15 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Мособлсуда Наталью Осипову.

По ее словам, Железнодорожный суд Подмосковья удовлетворил ходатайство следствия. «Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Ольги Алисовой меры пресечения в виде ареста», — заявили в Мособлсуде.

Как передает «Интерфакс», в ходе судебного заседания следователь сообщил, что Алисова нарушила подписку о невыезде, не проживала по своему адресу и не приходила на встречи со следователями, а также сменила место работы. По его словам, следствие полагает, что Алисова может скрыться от следствия или же оказать давление на потерпевших и свидетелей по данному делу.

EADaily напоминает, что резонансное ДТП произошло 23 апреля. 31-летняя жительница Балашихи нарушила правила дорожного движения и совершила наезд на ребенка. По данным очевидцев, автомобиль протащил мальчика почти 10 метров перед тем, как остановиться. Проведенная экспертиза установила наличие в крови 6-летнего мальчика 2,7 промилле алкоголя, что соответствует почти 300 г водки. Тогда возникли подозрения в халатности специалистов — и Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Для того, чтобы установить каким образом алкоголь попал в кровь мальчика, необходимо провести эксгумацию тела.