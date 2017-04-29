Субботник покажет «ху из ху»

Один из лучших способов провести выходной с хорошим настроением — это хорошо организованный субботник. Абсолютно разные люди совместными усилиями наводят порядок в городских парках и скверах, собирают мусор, который словно подснежники, проявляется из-под таящего снега, облагораживают газоны и сажают деревья. То есть сообща делают свой город лучше.

И сегодня, 29 апреля, граждане страны проведут день с пользой и с хорошим настроением. Вся Россия сегодня вышла на субботник. В каждом городе, в каждом районе проводится множество мероприятий по наведению красоты и порядка на городских улицах, скверах, парках, набережных и т.д.

В Москве на субботник вышло несколько сотен тысяч человек, по всему городу идут мероприятия по уборке. В саду Эрмитаж на субботник собрались известные видеоблогеры.

https://www.youtube.com/watch?v=8ODBOQTPIss

В Петропавловске-Камчатском жители очистили и навели порядок на прибрежной полосе Култучного озера.

В Томске, во главе с мэром города Иваном Кляйном, на субботник вышли студенты. Сажали деревья, приводили в порядок кусты.

Активисты в Кемерово начали субботник с уборки в Агропарке: мыли скамейки, привели в порядок контактный зоопарк, поправили сцену.

Особенно стоит отметить акцию «Лес Победы», которая также идет по всей России. Участники акции, которая приурочена к субботнику, высаживают по всей России десятки тысяч деревьев. Самая масштабная акция «Лес Победы» идет в Подмосковье, где в общей сложности в акции участвуют более ста тысяч человек.

И так далее. По всей России. Это не просто совместная уборки территорий — это праздник весны, который вместе с чистотой во дворах, наводит порядок в головах.

Конечно, не все могут принять участие в субботнике. Кто-то по состоянию здоровья, кто-то работает. А кто-то просто не хочет ничего делать для своей страны.

Такие люди сегодня вышли не на субботник, а на очередной митинг в поддержку врагов России. Зачем делать что-то хорошее, да на благо родного города? Ведь для этого нужно поработать лопатой или граблями. Нет, эти лентяи лучше будут драть глотки на проплаченных митингах, ругая власть, что «в подворотне грязно», вместо того что бы начать с себя и навести порядок в своем же дворе.

Ну и ладно. Это их право, Россия — свободная страна. Зато миллионы граждан дружно очищают страну от зимнего налета. Субботник нас не только объединяет, но и воспитывает в нас бережное отношение к паркам, скверам и другим общественным местам отдыха. Ведь убранный своими руками парк или отмытую собственноручно скамейку уже не захочется пачкать.

Всем удачи, встретимся на субботнике.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109368/18349/-