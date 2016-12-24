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Студенты подарили сотрудникам спецслужб песенный флешмоб в Рязани (ВИДЕО)

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Студенты подарили сотрудникам спецслужб песенный флешмоб в Рязани (ВИДЕО) | Русская весна

Студенты рязанских университетов решили сделать подарок сотрудникам российских спецслужб.

Об этом «Русской Весне» рассказали сами организаторы мероприятия.

Они провели флешмоб на территории торгово-развлекательного центра «Малина».

6 молодых парней и две девочки появлялись из разных точек торгового центра и пели песню «Грусть моя» из к/ф «17 мгновений весны».

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1482332646

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