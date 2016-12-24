Студенты подарили сотрудникам спецслужб песенный флешмоб в Рязани (ВИДЕО)
Студенты рязанских университетов решили сделать подарок сотрудникам российских спецслужб.
Об этом «Русской Весне» рассказали сами организаторы мероприятия.
Они провели флешмоб на территории торгово-развлекательного центра «Малина».
6 молодых парней и две девочки появлялись из разных точек торгового центра и пели песню «Грусть моя» из к/ф «17 мгновений весны».
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1482332646