Студенты подарили сотрудникам спецслужб песенный флешмоб в Рязани (ВИДЕО)

Студенты рязанских университетов решили сделать подарок сотрудникам российских спецслужб.

Об этом «Русской Весне» рассказали сами организаторы мероприятия.

Они провели флешмоб на территории торгово-развлекательного центра «Малина».

6 молодых парней и две девочки появлялись из разных точек торгового центра и пели песню «Грусть моя» из к/ф «17 мгновений весны».

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