Стрельбу в здании ФСБ в Хабаровске открыл молодой неонацист

В ФСБ установили личность злоумышленника, открывшего сегодня, 21 апреля, стрельбу в здании управления ведомства по Хабаровскому краю.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, это уроженец и житель Хабаровского края А. В. Конев, 1999 года рождения. «Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе», — уточнили в ведомстве.

Также в ЦОС сообщили подробности инцидента: «В 17:02 по местному времени (09:02 мск) в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. В результате погибли сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, граждан одной из стран СНГ. Второй посетитель ранен. Нападавший уничтожен».

Ранее о происшествии сообщили местные СМИ, которые написали о взрыве и стрельбе в здании управления.