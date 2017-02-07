«Стратегическое терпение», — президент Грузии об отношениях с Россией

Отношения между Россией и Грузией характеризуются сегодня особой тактикой, при которой с обеих сторон демонстрируется терпение. Так высказался о двусторонних отношениях президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

«Отношения с Россией — в том же режиме, в каком были ранее, то есть — в режиме стратегического терпения», — констатировал грузинский лидер.

По словам Маргвелашвили, у них есть свои «сложные стороны». Это — «соглашения, которые были оформлены с Абхазией и Цхинвальским регионом по стратегическому сотрудничеству».

«И они очень проблемны. Мы говорим об этом на всех международных аренах», — добавил он.

Напомним, разрыв дипотношений между Россией и Грузией произошел в 2008 году по инициативе грузинской стороны, когда суверенитет Абхазии и Южной Осетии был признан Российской Федерацией. Однако сегодня в правительстве Грузии, пришедшем к власти в 2012 году, звучат высказывания в пользу взаимодействия между Москвой и Тбилиси.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Зураб Абашидзе, являющийся специальным представителем премьер-министра Грузии по связям с РФ, не исключает, что при определенных условиях Москва и Тбилиси могут вернуться к вопросу восстановления дипотношений между странами.