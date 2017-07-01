Я взглядом рвал тебя на части,

Но все ж приблизиться не смел,

Познать в твоих объятьях счастье

Я с вожделением хотел.

К кудрям роскошным прикоснуться,

В улыбке уловить призыв,

И сладострастьем захлебнуться

О целомудрии забыв.

С восторгом рисовал картины

Одна бесстыднее другой:

Ты в облике морской ундины

Плыла навстречу мне нагой.

Давал я клятвы, обещанья,

Контроль над разумом терял

И тело ныло от желанья,

С тобой в пучину я нырял.

Сплетались мы в объятьях страстных

В волнах, взмывая к облакам;

И стон из уст твоих прекрасных

Звучал, как вызов небесам!

В экстазе море бушевало

Рыча, скуля, как дикий пес,

И груди пенные бросало

На гордо вздыбленный утес.

Мечусь по улицам в смятенье

И сам себя порой боюсь.

В одно прекрасное мгновенье

К тебе в отчаянье ворвусь.

А там…. Пусть будет то, что будет!

Восторг любви, насмешки лёд,

Иль страсть моя тебя разбудит,

Иль в уксус превратится мёд.

16.02.2004

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110383/19309/-