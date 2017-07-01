Россия 

Страсть

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Я взглядом рвал тебя на части,
Но все ж приблизиться не смел,
Познать в твоих объятьях счастье
Я с вожделением хотел.

 

К кудрям роскошным прикоснуться,
В улыбке уловить призыв,
И сладострастьем захлебнуться
О целомудрии забыв.

 

С восторгом рисовал картины
Одна бесстыднее другой:
Ты в облике морской ундины
Плыла навстречу мне нагой.

 

Давал я клятвы, обещанья,
Контроль над разумом терял
И тело ныло от желанья,
С тобой в пучину я нырял.

 

Сплетались мы в объятьях страстных
В волнах, взмывая к облакам;
И стон из уст твоих прекрасных
Звучал, как вызов небесам!

 

В экстазе море бушевало
Рыча, скуля, как дикий пес,
И груди пенные бросало
На гордо вздыбленный утес.

 

Мечусь по улицам в смятенье
И сам себя порой боюсь.
В одно прекрасное мгновенье
К тебе в отчаянье ворвусь.

 

А там…. Пусть будет то, что будет!
Восторг любви, насмешки лёд,
Иль страсть моя тебя разбудит,
Иль в уксус превратится мёд.
16.02.2004

 

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110383/19309/-

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