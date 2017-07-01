Страсть
Я взглядом рвал тебя на части,
Но все ж приблизиться не смел,
Познать в твоих объятьях счастье
Я с вожделением хотел.
К кудрям роскошным прикоснуться,
В улыбке уловить призыв,
И сладострастьем захлебнуться
О целомудрии забыв.
С восторгом рисовал картины
Одна бесстыднее другой:
Ты в облике морской ундины
Плыла навстречу мне нагой.
Давал я клятвы, обещанья,
Контроль над разумом терял
И тело ныло от желанья,
С тобой в пучину я нырял.
Сплетались мы в объятьях страстных
В волнах, взмывая к облакам;
И стон из уст твоих прекрасных
Звучал, как вызов небесам!
В экстазе море бушевало
Рыча, скуля, как дикий пес,
И груди пенные бросало
На гордо вздыбленный утес.
Мечусь по улицам в смятенье
И сам себя порой боюсь.
В одно прекрасное мгновенье
К тебе в отчаянье ворвусь.
А там…. Пусть будет то, что будет!
Восторг любви, насмешки лёд,
Иль страсть моя тебя разбудит,
Иль в уксус превратится мёд.
16.02.2004
По материалам: http://publizist.ru/blogs/110383/19309/-