Страшный удар «Медведей» ВКС РФ: Объекты ИГИЛ превратились в пыль (ВИДЕО, ФОТО)

Как сообщала «Русская Весна», в среду, 5-го июля, бомбардировщики ВКС России нанесли удары по объектам террористов ИГИЛ в Сирии.

Только что были обнародованы кадры с моментами уничтожения террористических объектов.

Напомним, что 2 турбовинтовых стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили пуски крылатых ракет Х-101. Операция совершалась под прикрытием истребителей Су-30 и Су-35.

«Целью ударов стали объекты ИГИЛ* в сирийской провинции Хама, около города Акербат, где базируется одна из больших банд ИГИЛ, численность которой достигает до 700 боевиков», — рассказал «Русской Весне» военный источник.

«С высоты около 6 километров 4 крылатые ракеты отделились от ракетоносцев Ту-95 и поразили вражеские цели. Позже данные объективного контроля подтвердили успешное поражение всех зданий террористов. В ходе данной операции были уничтожены пункт управления и 3 склада боеприпасов боевиков», — добавил собеседник «РВ».

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.