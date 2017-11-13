Страшные смерти боевиков «АТО»: Нечеловеческие муки и залитые кровью машины (ФОТО, ВИДЕО)
Участники карательной операции на Донбассе продолжают умирать страшными смертями после возвращения с войны.
В воскресенье, 12 ноября 2017 г., после страшных мучений умер так называемый «герой АТО», 35-летний подполковник нацгвардии Украины Дмитрий Давыденко.
Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на волонтёрское сообщество «Країни іншої не треба»:
«…12 ноября закончились нечеловеческие муки… Но… Дима так хотел жить! Он боролся!», — пишут знакомые умершего.
По их словам, Давыденко трижды был в «АТО», принимал участие в боях за Мариуполь. «Ему удалось выйти невредимым из серьёзных боев, однако на войне он заболел острым миелоидным лейкозом».
«На войне обманул, обошел эту костлявую старуху, а тут… не удалось вырваться из ее цепких объятий… С июня боролся Дмитрий с острым миелоидным лейкозом… Стойко выдерживал химиотерапию и в Украине, и в Беларуси», — пишет Надя Умриш, знавшая умершего.
Также 13 ноября стало известно о страшной смерти другого карателя. Украинские СМИ сообщили, что 2 ноября около 19:00 в Овидиополе Одесской области произошла жуткая авария, в которой погиб бывший боевик «АТО» Алексей Иоргов, служивший командиром 137-го отделения морской пехоты. Он вернулся с Донбасса 1 июля 2017 года.
Иоргов был за рулем BMW и на улице Одесской не справился с управлением, вылетевший с проезжей части автомобиль врезался в дерево.
В результате мощного удара передняя часть легковой машины полностью оторвалась от кузова, а бампер автомобиля залетел на дерево. BMW оказалась буквально залита кровью (см. фото и видео ниже).
Ветеран карательной операции умер в «скорой» по дороге в больницу.
Перед этим в страшном ДТП в Мариуполе погиб 36-летний военнослужащий 56-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ Олександр Минченко с позывным «Аватар». Его машину также разорвало пополам.
«На войну ушел в первую волну мобилизации в 2014 году. Воевал в составе 23 отдельного мотопехотного батальона 93-й бригады, был старшим наводчиком гранатометного взвода мотопехотной роты. Прошел почти все горячие точки. В ноябре 2015 был награжден орденом За мужество III степени», — говорится в сообщении.
Ранее киевские издания сообщили о гибели ещё одного участника «АТО» — 24-летнего Василия Бидула. Он погиб около села Долгов Гороховского района Волыни в другой сташной автомобильной аварии. Управляя автомобилем Wolksvagen Golf, Бидула врезался в растущее у дороги дерево. Воевавший против ДНР и ЛНР мужчина скончался в больнице от полученных травм.
Читайте также: «Это же мой внук»: всплыли циничные детали женитьбы юноши на 80-летней бабушке (ФОТО, ВИДЕО)
По материалам: http://rusvesna.su/news/1510567074