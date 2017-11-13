Страшные смерти боевиков «АТО»: Нечеловеческие муки и залитые кровью машины (ФОТО, ВИДЕО)

Участники карательной операции на Донбассе продолжают умирать страшными смертями после возвращения с войны.

В воскресенье, 12 ноября 2017 г., после страшных мучений умер так называемый «герой АТО», 35-летний подполковник нацгвардии Украины Дмитрий Давыденко.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на волонтёрское сообщество «Країни іншої не треба»:

«…12 ноября закончились нечеловеческие муки… Но… Дима так хотел жить! Он боролся!», — пишут знакомые умершего.

По их словам, Давыденко трижды был в «АТО», принимал участие в боях за Мариуполь. «Ему удалось выйти невредимым из серьёзных боев, однако на войне он заболел острым миелоидным лейкозом».

«На войне обманул, обошел эту костлявую старуху, а тут… не удалось вырваться из ее цепких объятий… С июня боролся Дмитрий с острым миелоидным лейкозом… Стойко выдерживал химиотерапию и в Украине, и в Беларуси», — пишет Надя Умриш, знавшая умершего.

Также 13 ноября стало известно о страшной смерти другого карателя. Украинские СМИ сообщили, что 2 ноября около 19:00 в Овидиополе Одесской области произошла жуткая авария, в которой погиб бывший боевик ​​«АТО» Алексей Иоргов, служивший командиром 137-го отделения морской пехоты. Он вернулся с Донбасса 1 июля 2017 года.

Иоргов был за рулем BMW и на улице Одесской не справился с управлением, вылетевший с проезжей части автомобиль врезался в дерево.

В результате мощного удара передняя часть легковой машины полностью оторвалась от кузова, а бампер автомобиля залетел на дерево. BMW оказалась буквально залита кровью (см. фото и видео ниже).

Ветеран карательной операции умер в «скорой» по дороге в больницу.