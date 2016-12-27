Страны-зрады. С кем Киев поссорился в 2016 году (ФОТО, ВИДЕО)

На этих выходных отношения между Украиной и Израилем дали трещину из-за резолюции Совбеза ООН, которая осуждает строительство поселений в Восточном Иерусалиме.

Из 15 членов одного из главных органов ООН за резолюцию не голосовал только Вашингтон, но он и не воспользовался своим правом вето. Отметим, что США впервые с 1980 года не наложили вето на «антиизраильские» резолюции.

«Эмоциональная» реакция Израиля

Документ разозлил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и теперь он собирается пересмотреть взаимодействие с ООН и сократить финансирование организации, а Вашингтон он назвал предателями.

Нетаньяху также вызвал послов девяти стран, с которыми у Израиля дипотношения, из числа голосовавших против поселений.

Израильский глава запретил кабмину контактировать со странами, поддержавшими резолюцию, в течение трех недель и отменил свою встречу с британским коллегой Терезой Мэй.

Дональд Трамп назвал резолюцию «поражением Израиля» и пообещал с этим разобраться после вступление в должность президента.

Для Украины

Что касается Украины, то израильский глава отменил визит премьер-министра Владимира Гройсмана.

Сам Гройсман, которого ранее назвали в пятерке самых влиятельных евреев мира, призывал не драматизировать ситуацию, а свой визит в Израиль перенес на неопределенное время.

Украинский постпред в ООН Владимир Ельченко объяснил, почему Украина поддержала резолюцию: «Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией».

Он призвал рассматривать отмену визита Гройсмана, как «эмоции» Нетаньяху.

Однако Израиль – не единственный дипломатический провал Украины в уходящем году. За 2016 год испортились отношения Украины с рядом других государств.

Нидерланды

В начале прошлого года Амстердам принял решение провести референдум по вопросу Ассоциации Украины с ЕС. На плебисцит пришла только треть избирателей, 60 процентов из которых высказались против Украины.

Хоть референдум и носил консультативный характер, Нидерланды отказались ратифицировать соглашение — единственная из 28 членов ЕС.

При этом Амстердам долго не мог сформулировать условия для подписания Ассоциации. Только 12 декабря премьер Марк Рютте очертил требования Голландии — ЕС не должен брать на себя дополнительные обязательства по финансовой и военной поддержке Киеву.

Кроме того, голландцы не хотят, чтобы у украинцев были права на свободное перемещение и работу.

Отметим, что сам Рютте поддерживает безвиз и ассоциацию, а референдум назвал катастрофой, подчеркнув, что совершенно против плебисцитов о международных соглашениях.

15 декабря стало известно, что Рютте договорился c Брюсселем о дополнительном объяснении к Соглашению об ассоциации. Но его еще должен утвердить в самих Нидерландах, а затем Европарламент.

За этот год в отношениях между Украиной и Нидерландами произошло еще два знаковых события — картинный скандал и суд по скифскому золоту.

Реакция Украины. Киев, конечно, реагировал на эту ситуацию сдержанно. Последнее заявление президента Петра Порошенко было 16 декабря. Тогда он сказал, что «Украина отстояла свое».

США

Всем известно, в том числе Дональду Трампу, что украинские власти делали ставку на победу Хиллари Клинтон в президентской гонке в США.

СМИ и разного рода эксперты сразу напророчили Украине тяжелые времена из-за своей позиции, поскольку Трамп рассказывал о своих симпатиях к Владимиру Путину и возможности признать Крым российским.

Большим провалом Украины в отношении США можно считать скандал вокруг главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, который якобы имел отношение к «черной кассе» Партии регионов. В разгар этого скандала Манфорт ушел из штаба республиканцы.

Однако после победы Трампа в партии Порошенко начали защищать Манафорта и вскоре НАБУ признала компромат на него фальшивкой.

Отметим, как говорил Путин, в победу Трампа на выборах президента верила только Россия.

Реакция Украины. Как же говорилось выше, у Порошенко сменили политику в отношении Трампа после его победы.

24 ноября президент Украины рассказал о своем телефонном разговоре с новоизбранным лидером США. По его словам, Трамп сам поднял тему Крыма, но детали раскрывать не стал.

Польша

С 2014 года количество украинцев, мигрировавших в Польшу значительно увеличилось, что спровоцировало рост националистических настроений в обществе. За это время поляки неоднократно сжигали флаг Украины и разрушали памятники, которые имеют отношение к украинской истории.

10 декабря участники «Марша орлят перемышльских и львовских», который состоялся под патронатом мэра города, выкрикивали «Смерть украинцам». Граждане Украины также неоднократно подвергались насилию со стороны поляков.

Но летом года уже польские власти подняли вопрос о Волынской трагедии. Верхняя палата польского парламента призвала Сейм установить 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного против граждан Второй Республики Польша.

Польский сейм принял постановление об этом 22 июля. В документе отмечается, что в годы Второй мировой войны на окраинах Польши шла борьба двух тоталитарных режимов — немецкого и советского и в этих рамках действовали украинские националистические организации, с которыми польские подпольщики не смогли найти общий язык.

В Польше сняли фильм о Волынской трагедии, в котором УПА* выглядят как явно большее зло по сравнению с немецкими нацистами.

Кроме того, в польский парламент внесли законопроект, который приравнивал украинский национализм к тоталитарному строю. После его принятия в Польше должны были снести все памятники, связанные с Украиной, но законопроект отклонили.

Реакция Украины. В Раде появился законопроект о геноциде украинцев Польшей в 1919–1951 годах. Порошенко сказал, что сожалеет о признании геноцида и призвал к взаимному прощению.

Что касается фильма, то его показа в Украине отменили, «чтобы не разжигать ненависть» между украинцами и поляками.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица при этом сказал, что лента очень эмоциональная и «не до конца антиукраинская».

Беларусь

В этом году произошло несколько событий, продемонстрировавших, что между Киевом и Минском не все гладко.

21 октября Украина вернула самолет Белавиа в Киев, пригрозив поднять истребители на перехват. После посадки был снят один пассажир. Порошенко извинился перед Лукашенко.

Киев настаивает, что международные нормы на украинской стороне, но выплатит компенсацию за возврат самолета.

В ноябре Беларусь пыталась заблокировать резолюцию ООН по правам человека в Крыму.

На претензии Киева Минск ответил, что голосование в ООН по резолюции по правам человека в Крыму не имеет отношения к вопросу территориальной целостности Украины.

Реакция Украины. Постпред Украины при ООН сказал, что эта позиция Беларуси является антиукраинской: «Мы не можем мириться с тем, что наши ближайшие соседи открыто выступают против нас в ООН».

Что касается самолета, то, как говорилось выше, Украина заплатит компенсацию, хоть и настаивает на своей юридической правоте.