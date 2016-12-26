Страна-изгой: Премьер Израиля запретил своим министрам посещать Украину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание всем главам министерств на протяжении ближайших трех недель не совершать визитов в страны, проголосовавшие против Израиля в Совбезе ООН, и не проводить встреч с министрами из этих стран.
В число «избранных» попала и Украина, которая поддержала резолюцию о запрете поселенческой деятельности Израиля.
Нетаньяху также сообщил, что не станет встречаться с премьер-министром Британии Терезой Мэй на экономическом форуме в Давосе, который состоится в январе 2017 года.
Премьер Израиля попросил министров воздержаться от разговоров об аннексии территорий до тех пор, пока Дональд Трамп не вступит в должность президента США. Уточняется, что это связано с возможностью новых антиизраильских шагов международной общественности до смены власти в Америке.
Напомним, как ранее писала «Русская Весна», на прошлой неделе Нетаньяху отменил запланированный визит в Израиль премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1482737213