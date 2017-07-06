Сторонники Мадуро освободили парламент страны: есть пострадавшие

Как минимум пять человек госпитализированы и еще нескольким оказана помощь на месте в результате штурма сторонниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро здания парламента, который контролируется оппозицией. Как сообщает Reuters, сейчас помещения уже освобождены.

Несколько десятков сторонников действующего президента, которые проникли в здание через сквер, удерживали парламент на протяжении нескольких часов. В это время там находилось более 300 политиков, журналисты и различные посетители.

EADaily напоминает, что 1 июля в штате Лара на северо-западе Венесуэлы группа вооруженных людей устроила атаку на больницу, в результате которой погибли два человека. По словам очевидцев, нападающие скрывали свои лица под масками и передвигались на машинах без номерных знаков.

Демонстрации беспорядки началась в Венесуэле 4 апреля, после решения Верховного суда ограничить власть оппозиционной национальной ассамблеи. Позже демонстранты стали требовать отставки президента Николаса Мадуро. В ходе столкновений погибли уже более 70 человек.