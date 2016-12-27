«Стильная»: поклонники положительно оценили новый образ Темниковой

Новый образ Темниковой. Одной из известных в российском шоу-бизнесе персон является Елена Темникова. Поклонники российской музыки хорошо знают, что она является солисткой группы «Серебро». Некоторое время назад девушка родила первенца и сейчас все время посвящает малышу. При этом она не забывает про своих поклонников.

Исполнительница активно ведет свою страничку в социальной сети Instagram , где она выкладывает интересные посты. Новые публикации знаменитости её фанаты не пропускают. И это вполне понятно, ведь это хорошая возможность узнать о новых событиях, которые произошли в жизни любимицы.

Накануне Елена порадовала своих поклонников очередным фотоснимком. В своем микроблоге она выложила довольно интересную фотографию, на которой она запечатлена в необычном наряде на фоне блестящих шаров разного размера. Фанаты, которые заглянули на страничку Темниковой, получили возможность познакомиться с новой фотографией, на которой девушка находится в окружении блестящих шаров разного размера. Сама Темникова облачена в длинное черное пальто и брюки свободного кроя темного цвета. Ноги певицы украшают ботильоны черного цвета.

На опубликованную фотографию поклонники Темниковой отреагировали положительно. В комментариях посыпались комплементарные слова в адрес певицы. В одном из первых комментариев фанатка Темниковой назвала певицу в новом образе невероятно красивой. Многие написали, что девушка красотка и очень женственна в таком наряде. Один из фанатов в комментарии написал: «Самая-самая».

Новый образ Темниковой. Отдельные личности, которые заглянули на страничку певицы, поразились, какая она крутая. Некоторые фанаты, увидев снимок, сразу предположили, что кадр, вероятно, был сделан во время съемок очередного клипа и стали в комментариях задаваться вопросом, на какую песню снимается музыкальное видео. Многие поклонники Темниковой в комментариях написали, что в таком наряде Елена очень красивая и выглядит довольно стильно. Отметим, что нашлись недовольные подписчики. В комментариях такие личности написали, что на фото на лице девушки отсутствует улыбка, поэтому она выглядит не такой привлекательной, как на других фото, где Елена улыбается. Немало подписчиков Темниковой в комментариях написали, что у девушки отличное чувство стиля. Поклонники также сообщили Елене, что она настоящая красотулька.

Новый образ Темниковой. В целом же большинство комментариев было положительными. Немало подписчиков Темниковой написали, что она в таком наряде выглядит очень хорошо. Многие поклонники констатировали в комментариях, что она выглядит очень красиво. Также фалловеры отметили еще и то, что Елена, безусловно, потрясающая девушка и все ее образы можно считать бесподобными.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7955-stilnaya-poklonniki-polozhitelno-ocenili-novyy-obraz-temnikovoy.html