Шоу-бизнес 

«Стильная»: поклонники положительно оценили новый образ Темниковой

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«Стильная»: поклонники положительно оценили новый образ Темниковой

Новый образ Темниковой. Одной из известных в российском шоу-бизнесе персон является Елена Темникова. Поклонники российской музыки хорошо знают, что она является солисткой группы «Серебро». Некоторое время назад девушка родила первенца и сейчас все время посвящает малышу. При этом она не забывает про своих поклонников.

Исполнительница активно ведет свою страничку в социальной сети Instagram , где она выкладывает интересные посты. Новые публикации знаменитости её фанаты не пропускают. И это вполне понятно, ведь это хорошая возможность узнать о новых событиях, которые произошли в жизни любимицы.

Накануне Елена порадовала своих поклонников очередным фотоснимком. В своем микроблоге она выложила довольно интересную фотографию, на которой она запечатлена в необычном наряде на фоне блестящих шаров разного размера. Фанаты, которые заглянули на страничку Темниковой, получили возможность познакомиться с новой фотографией, на которой девушка находится в окружении блестящих шаров разного размера. Сама Темникова облачена в длинное черное пальто и брюки свободного кроя темного цвета. Ноги певицы украшают ботильоны черного цвета.
На опубликованную фотографию поклонники Темниковой отреагировали положительно. В комментариях посыпались комплементарные слова в адрес певицы. В одном из первых комментариев фанатка Темниковой назвала певицу в новом образе невероятно красивой. Многие написали, что девушка красотка и очень женственна в таком наряде. Один из фанатов в комментарии написал: «Самая-самая».

«Стильная»: поклонники положительно оценили новый образ Темниковой

Новый образ Темниковой. Отдельные личности, которые заглянули на страничку певицы, поразились, какая она крутая. Некоторые фанаты, увидев снимок, сразу предположили, что кадр, вероятно, был сделан во время съемок очередного клипа и стали в комментариях задаваться вопросом, на какую песню снимается музыкальное видео. Многие поклонники Темниковой в комментариях написали, что в таком наряде Елена очень красивая и выглядит довольно стильно. Отметим, что нашлись недовольные подписчики. В комментариях такие личности написали, что на фото на лице девушки отсутствует улыбка, поэтому она выглядит не такой привлекательной, как на других фото, где Елена улыбается. Немало подписчиков Темниковой в комментариях написали, что у девушки отличное чувство стиля. Поклонники также сообщили Елене, что она настоящая красотулька.

Новый образ Темниковой. В целом же большинство комментариев было положительными. Немало подписчиков Темниковой написали, что она в таком наряде выглядит очень хорошо. Многие поклонники констатировали в комментариях, что она выглядит очень красиво. Также фалловеры отметили еще и то, что Елена, безусловно, потрясающая девушка и все ее образы можно считать бесподобными.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7955-stilnaya-poklonniki-polozhitelno-ocenili-novyy-obraz-temnikovoy.html

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