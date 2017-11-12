Статья в Times заставила российских дипломатов вспомнить Геббельса (ФОТО)

Посольство России в Великобритании в Twitter прокомментировало публикацию в газете The Times о «вмешательстве Путина» в дела страны.

В интервью британской газете, опубликованном под заголовком «Вмешивается ли Путин в нашу политику?», член британского парламента Дэмиан Коллинз рассуждает на тему «фейковых новостей». Он, в частности, указывает на то, что фальшивые инфоповоды — весьма запутанная проблема.

Российские дипломаты, в свою очередь, призвали парламентария не стесняться.

«Не стесняйтесь, Дэмиан Коллинз! Если врать, то ложь должна быть огромной, и ее нужно придерживаться», — иронично написали дипломаты в Twitter, упомянув, что выражение о лжи принадлежит министру пропаганды Третьего рейха Йозефу Геббельсу. Сам Коллинз в своем микроблоге назвал реакцию российского посольства «странной».

Россия неоднократно отвергала обвинения в попытках оказать влияние на выборы в различных государствах. В Кремле и МИД их называли абсолютно голословными и бездоказательными.

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